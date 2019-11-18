В Грузинском Патриархате выступили против направления священников Русской Православной Церкви в российские военные базы на территории Абхазии и Южной Осетии…

Патриархия.ru)" class="post_img" src="/images/2009/16617.jpg" style="width: 300px; height: 227px; float: left; margin: 4px 10px;" />Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с информацией о решении Русской Православной Церкви направить своих священнослужителей в российские воинские части на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Письмо-обращение Патриарха Илии было опубликовано на сайте Грузинской Патриархии 17 ноября, сообщает Союз православных журналистов.

В письме Патриарх Илия отметил, что «сейчас все обеспокоены содержанием известного хирурга г-на Важа Гаприндашвили в цхинвальском изоляторе», и «на этом фоне крайне негативно подействовала информация о том, что Вы желаете направить выпускников духовных училищ в помощь армейским командирам в российские воинские части, находящиеся в Абхазии, Цхинвальском регионе, Кыргызстане и Арктике».

«Русская Церковь всегда признавала и признает юрисдикцию Грузинской Церкви, как в Абхазии, так и в Цхинвальском регионе, поэтому нам не понятны такие заявления, и они ставят всех нас в тяжелое положение. Исходя из канонов Церкви, на нашу территорию, без нашего разрешения неприемлемо отправлять священнослужителей любой иной Православной Церкви для деятельности как в военной, так и обычной, гражданской среде. Такое действие вызывает напряжение и обостряет ситуацию. Надеемся, что вы, по мере возможности, примете меры для нормализации отношений между нашими государствами, народами и Церквями», — подчеркнул Предстоятель Грузинской Православной Церкви.

9 ноября 2019 года известный врач, президент Грузинской ассоциации травматологов-ортопедов Важа Гаприндашвили, проживающий в Тбилиси, был задержан в Цхинвальском регионе, не контролируемом центральными властями Грузии, за «незаконное пересечение границы». Врача приговорили к предварительному двухмесячному тюремному заключению. В Грузии выразили протест по данному поводу.

Русская линия