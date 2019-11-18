Кипрский архипастырь заявил, что Патриарх Александрийский Феодор обещал не поминать за Литургией в Лимассоле раскольника Епифания Думенко, но обманул его…

Митрополит Лимассольский Афанасий: Мы по-прежнему принимаем и признаём в качестве канонического Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и его Священный Синод

Митрополит Лимассольский Афанасий, который ранее обратился с просьбой к Александрийскому Патриарху Феодору не поминать в своей епархии во время Литургии раскольника Епифания Думенко, разъяснил греческим СМИ, почему глава Александрийского Патриархата всё же помянул главу «ПЦУ» и сделал это прямо за богослужением, на котором присутствовал сам владыка Афанасий, сообщает «Ромфея».

По словам архипастыря, с первого момента пребывания Патриарха Александрийского на Кипре он получил от него и его окружения обещания и заверения, что глава Александрийского Патриархата не будет поминать раскольника Епифания на Литургии, но помянёт только Блаженнейшего Архиепископа Кипра и правящего архиерея, чтобы не создать никаких проблем из-за того, что Церковь Кипра ещё не определилась официально в этом вопросе.

Не зная заранее и не имея никакой информации об изменении этой позиции, владыка Афанасий решил принять участие в Литургии, в ходе которой Патриарх Александрийский Феодор решил, что он должен упомянуть Епифания как митрополита Киевского.

В заключение митрополит Афанасий подчеркнул, что упоминание за богослужением Епифания Думенко как митрополита Киевского, даже если это было сделано в Церкви Кипра и, в частности, в Святой Митрополии Лимассола, не выражает позицию ни Митрополии Лимассола, ни самого митрополита Лимассол.

Владыка Афанасий подчеркнул, что он продолжает настаивать на том, что он ранее написал и опубликовал: «Мы принимаем и признаём в качестве канонического Митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия и его Священный Синод».

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