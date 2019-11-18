Россия вернула Украине три задержанных в Керченском проливе корабля, подав сигнал, что готова вести с Киевом переговоры в «нормандском формате»…

17 ноября 2019 года Россия вернула Украине военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу», которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение российской границы. В сопровождении российской береговой охраны их вывели из акватории «Генмола» в Керчи и передали украинским военным. 24 украинских военнослужащих, которые находились на кораблях и также были арестованы, ранее уже были переданы Киеву в рамках состоявшегося обмена, сообщает УНИАН.

На Украине считают возвращение военных и кораблей победой над Россией, и указывают на решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, который обязал Кремль немедленно вернуть под контроль Украины корабли и членов их экипажей. Однако, в Москве заявляют, что освобождение военных и передача катеров — это жесты доброй воли и приглашение украинских властей к выполнению Минский соглашений по Донбассу.

Киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя передачу Украине арестованных год назад в Керченском проливе украинских кораблей газете «Взгляд», обратил внимание, что Москва в данном случае больше рассчитывает на реакцию Германии и Франции, как участников «нормандского формата».

«Мне кажется, это сигнал готовности к переговорам в „нормандском формате“, демонстрация доброй воли, — сказал Михаил Погребинский. — Эти слова уже прозвучали, и я с ними согласен. Это хорошо выглядит для Парижа и Берлина. Москва показывает, мол, мы вам отдаём этот мусор, и вы тоже двигайтесь по пути выполнения политической части Минских соглашений».

По словам политолога, передача кораблей укладывается в сложившийся тренд «московский маяк». Мол, есть договоренность, мы готовы, давайте двигаться в соответствии с Минскими соглашениями.

«Пока есть только факты. На Украине нет ни официальной, ни политической реакции. Думаю, она последует позже. В целом для выполнения Минских соглашений и эффективности „нормандского формата“ это только маленький элемент атмосферы. Я не предвижу у этого события каких-то далеко идущих последствий», — заключил киевский политолог.

Русская линия