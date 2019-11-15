Русская линия
Сводка новостей от 15 ноября 2019

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов): Печоры и Псково-Печерский монастырь ожидает большая реконструкция
Проект разрабатывается Псковской епархией совместно с Министерством культуры Российской Федерации…

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов)В Псковской области разрабатывается план реконструкции Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом на панельной дискуссии «Духовные крепости России» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщает ИА REGNUM.

Он напомнил, что последняя реконструкция монастыря была завершена в начале 1970-х годов, и отметил вклад в восстановление обители архимандрита Алипия.

«Художник, искусствовед, большой ценитель живописи и глубоко верующий человек, пришедший с фронта, ставший насельником Троице-Сергиевой лавры, он был послан будущим Патриархом Пименом в Псково-Печерский монастырь. Когда будете в монастыре, вы увидите стены. Сразу же различима та часть стены, которая была в руинах, и те части стены и башен, которые были возрождены архимандритом Алипием. Не говорю уже о храмах, о древних росписях, которые он с Саввой Ямщиковым открыл в Успенском соборе, не говорю уже о тех хозяйственных постройках, которые он сделал. Ему приходилось трудиться над этим в 60-е годы ХХ века, когда Церковь не была даже юридическим лицом. По законам она не могла ни купить стройматериалы в должном количестве, ни заказать какие-то проекты, все делалось каким-то совершенно особым образом. Ухищрялся отец Алипий это сделать».

Митрополит Тихон напомнил, что Псково-Печерский монастырь — единственная обитель, не закрывавшаяся никогда и сохранившая свои традиции и в Советском Союзе. По его словам, готовящийся проект реконструкции монастыря архитектурно учтёт то, что было сделано при архимандрите Алипии.

«Другое дело, что он закончил реставрацию в начале 1970-х годов. Понятно, что уже многое надо менять», — добавил он.

Он также сообщил о планах возродить город Печоры, где расположен монастырь. «Сейчас есть планы возродить его в той красоте, в том удивительном духе благожелательности, в особом колорите северо-западного русского города, который еще сохранялся в 1980-е и в начале 1990-х годов. Этот городок был бы необычайно привлекательным и для паломников, и для туристов, и для множества людей, в первую очередь молодёжи», — отметил митрополит Тихон.

Проект разрабатывается совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл намерен посетить Финляндию
Визит состоится по совместному приглашению Евангелическо-лютеранской, Православной и Католической церквей в этой стране...

Владимир Путин: Риск прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС существует
Президент России вновь заявил, что если Киев продолжит подавать иски против «Газпрома» заключить новый договор будет невозможно...

Москва и Киев готовятся к встрече в «нормандском формате»
Власти России намерены отдать Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли...

Протоиерей Николай Данилевич: О реальном числе верующих УПЦ можно судить по Крестному ходу в праздник святого князя Владимира в Киеве
В ОВЦС УПЦ прокомментировали сомнительные данные украинских «социологов», которые вновь начали хоронить в СМИ каноническую УПЦ...

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов): Печоры и Псково-Печерский монастырь ожидает большая реконструкция
Проект разрабатывается Псковской епархией совместно с Министерством культуры Российской Федерации...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день празднования Шуйской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика