В Псковской области разрабатывается план реконструкции Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом на панельной дискуссии «Духовные крепости России» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщает ИА REGNUM.

Он напомнил, что последняя реконструкция монастыря была завершена в начале 1970-х годов, и отметил вклад в восстановление обители архимандрита Алипия.

«Художник, искусствовед, большой ценитель живописи и глубоко верующий человек, пришедший с фронта, ставший насельником Троице-Сергиевой лавры, он был послан будущим Патриархом Пименом в Псково-Печерский монастырь. Когда будете в монастыре, вы увидите стены. Сразу же различима та часть стены, которая была в руинах, и те части стены и башен, которые были возрождены архимандритом Алипием. Не говорю уже о храмах, о древних росписях, которые он с Саввой Ямщиковым открыл в Успенском соборе, не говорю уже о тех хозяйственных постройках, которые он сделал. Ему приходилось трудиться над этим в 60-е годы ХХ века, когда Церковь не была даже юридическим лицом. По законам она не могла ни купить стройматериалы в должном количестве, ни заказать какие-то проекты, все делалось каким-то совершенно особым образом. Ухищрялся отец Алипий это сделать».

Митрополит Тихон напомнил, что Псково-Печерский монастырь — единственная обитель, не закрывавшаяся никогда и сохранившая свои традиции и в Советском Союзе. По его словам, готовящийся проект реконструкции монастыря архитектурно учтёт то, что было сделано при архимандрите Алипии.

«Другое дело, что он закончил реставрацию в начале 1970-х годов. Понятно, что уже многое надо менять», — добавил он.

Он также сообщил о планах возродить город Печоры, где расположен монастырь. «Сейчас есть планы возродить его в той красоте, в том удивительном духе благожелательности, в особом колорите северо-западного русского города, который еще сохранялся в 1980-е и в начале 1990-х годов. Этот городок был бы необычайно привлекательным и для паломников, и для туристов, и для множества людей, в первую очередь молодёжи», — отметил митрополит Тихон.

Проект разрабатывается совместно с Министерством культуры Российской Федерации.

Русская линия