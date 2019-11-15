Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Финляндию в мае 2020 года, заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. «Визит в Финляндию действительно планируется. Он произойдёт по совместному приглашению Евангелическо-лютеранской, Православной и Католической церквей в этой стране», — сказал ТАСС зампред ОВЦС.

Ранее на сайте Финляндской Православной Церкви появилась информация о том, что Патриарх Кирилл посетит Финляндию с 5 по 7 мая 2020 года по приглашению, которое было передано ему во время визита глав финских церквей в Москву ещё в 2015 году, то есть до разрыва евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

Как известно, Финская Православная Церковь — это автономная Церковь в составе Константинопольского Патриархата, и разрыв евхаристического общения Москвы с Фанаром, очевидно, скажется на программе визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Финляндию.

После получения Финляндией независимости в 1917 году чрезвычайный Собор духовенства и мирян Финляндско-Выборгской епархии Российской Церкви в 1919 году обратился к Патриарху Московскому Тихону о даровании епархии статуса автономной церкви в составе РПЦ, этот статус был предоставлен ей в 1921 году. В 1923 году в Сортавале чрезвычайный собор ФПЦ принял решение о переходе Церкви в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, и с 1924 года находится в ней.

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