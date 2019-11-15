Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал обнародованные накануне данные социологического исследования «Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова» о религиозной ситуации в Украине и опроверг утверждения СМИ о том, что каноническая Церковь теряет верующих, сообщает СПЖ.

«Некоторые СМИ и другие лица с нескрываемым удовольствием сообщили, что УПЦ стремительно теряет верных, — написал священнослужитель на своей странице в Фейсбук. — В своё время спикер тогда еще УПЦ КП Евстратий Зоря предсказывал, что УПЦ распадётся, как Партия Регионов. В течение последнего года в СМИ только и разговоров было о том, что сейчас все побегут из УПЦ, все только и ждут, чтобы это сделать. Однако время проходит, а УПЦ почему-то упорно не хочет распадаться».

Отец Николай отметил, что за последний год УПЦ потеряла от 160 до 250 храмов, что составляет 1−2% от общего количества всех приходов Украинской Православной Церкви. К тому же общины УПЦ, чьи храмы захватывают сторонники новообразованной церковной структуры, остаются верными канонической Церкви и строят для себя новые храмы.

«Каждый год приходит момент истины, показывающий реальное количество прихожан — это Крестный ход на праздник святого князя Владимира. И цифры соц. исследований сразу теряют своё значение. Верных УПЦ в разы больше сторонников ПЦУ, и это видно невооруженным глазом», — подчеркнул замглавы ОВЦС УПЦ.

Таким образом, уверен священнослужитель, Константинопольский Патриарх Варфоломей говорит неправду, когда утверждает, что он вернул в лоно Церкви «миллионы украинцев», потому что «миллионы у нас, и эти миллионы были и остаются в Церкви».

«Нужно видеть реальную действительность, а не виртуальную, — добавил он. — Думаю, что реальных приходов в ПЦУ около 4000−4500, хотя они сами заявляют о 7000. Например, в Одесской области наша Церковь имеет 564 прихода, ПЦУ — 127 зарегистрированных, из которых реально действующих — 30−40. Это можно посчитать по числу их клириков в этой области, также мы об этом знаем и из собственных наблюдений. Т. е. по факту „мёртвых душ“, т. е. мёртвых приходов на бумаге втрое больше, чем в реальности».

Такая статистика наблюдается во всех регионах страны, кроме Западной Украины, где «у ПЦУ количество зарегистрированных и реально действующих приходов совпадает», но даже и там, к примеру, в Ровенской области, «они имеют около 340 приходов, в то время как мы — около 600».

«Поэтому, когда мы читаем статистику о том, что нас нет, нас мало или мы теряем приходы или людей, то должны иметь в виду эти реальные цифры. Должны понимать, что есть разница между симпатиями, которые формируются СМИ, и реальными практикующими верующими.<…> Со стороны недругов Церкви мы видим и давление, и обструкцию в СМИ, и формирование образа врага, и поиски грязного белья, и скандалы, и Томос, и переходы, и незаконные перерегистрации, и попытки переименования, но УПЦ упорно не хочет умирать. А секрет прост: «Создам Церковь Мою и ворота ада не одолеют ее «(Мф. 16:18)», — пояснил он.

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