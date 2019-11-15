Русская линия
Сводка новостей от 15 ноября 2019

Москва и Киев готовятся к встрече в «нормандском формате»
Власти России намерены отдать Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли…

Задержанные Россией в Керченском проливе украинские кораблиРоссия и Украина, в сентябре обменявшиеся задержанными и осужденными лицами, в ближайшее время урегулируют ещё один проблемный вопрос. Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИД двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Всё это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что РФ должна вернуть суда украинской стороне и освободить их экипажи — 24 украинских моряка также были задержаны. В сентябре Москва частично выполнила решение инстанции: моряки улетели на родину в результате обмена осужденными и задержанными лицами, который осуществили Россия и Украина.

Говоря о возвращении кораблей, один из источников «Ъ» допустил, что это может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе». Если всё пойдёт по этому сценарию, то вопрос о кораблях будет закрыт до саммита в «нормандском формате», на котором лидеры Германии, России, Украины и Франции должны будут обсудить дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Принять саммит должен Париж.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл намерен посетить Финляндию
Визит состоится по совместному приглашению Евангелическо-лютеранской, Православной и Католической церквей в этой стране...

Владимир Путин: Риск прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС существует
Президент России вновь заявил, что если Киев продолжит подавать иски против «Газпрома» заключить новый договор будет невозможно...

Москва и Киев готовятся к встрече в «нормандском формате»
Власти России намерены отдать Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли...

Протоиерей Николай Данилевич: О реальном числе верующих УПЦ можно судить по Крестному ходу в праздник святого князя Владимира в Киеве
В ОВЦС УПЦ прокомментировали сомнительные данные украинских «социологов», которые вновь начали хоронить в СМИ каноническую УПЦ...

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов): Печоры и Псково-Печерский монастырь ожидает большая реконструкция
Проект разрабатывается Псковской епархией совместно с Министерством культуры Российской Федерации...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день празднования Шуйской иконы Божией Матери, мы вспоминаем русского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика