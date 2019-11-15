Глава России Владимир Путин, который ранее предлагал Украине отказаться от взаимных претензий в вопросах газа и отозвать все иски «Газпрома» и «Нафтогаза» друг ко другу, вновь повторил своё предложение и допустил, что заключить новый транзитный договор не удастся. Тогда возникнет риск полной остановки транзита российского газа через территорию Украины, признал президент России, сообщает ТАСС.

«Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — заявил Владимир Путин, отвечая н вопросы журналистов на полях саммита БРИКС.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим: мы готовы, причём при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии», — заявил президент России.

«Но это не всё от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учётом тех обстоятельств, о которых я сказал», — заключил российский лидер.

Для России остановка транзита газа через Украину станет большим ударом, поскольку «Газпром» в таком случае не сможет в полном объёме обеспечить свои контрактные обязательства перед Европой. Для ряда европейских стран — остановка транзита станет большой проблемой зимой. Однако, наиболее плачевные последствия в таком случае ждут Украину, которая вообще может остаться без своей газо-транспортной системы.

Всё это означает, что Россия, Украина и Евросоюз заинтересованы в заключении нового транзитного соглашения, но пока никаких подвижек в этом направлении не происходит.

Русская линия