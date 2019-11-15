Русская линия
Сводка новостей от 15 ноября 2019

Владимир Путин: Риск прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС существует
Президент России вновь заявил, что если Киев продолжит подавать иски против «Газпрома» заключить новый договор будет невозможно…

Газовый вентильГлава России Владимир Путин, который ранее предлагал Украине отказаться от взаимных претензий в вопросах газа и отозвать все иски «Газпрома» и «Нафтогаза» друг ко другу, вновь повторил своё предложение и допустил, что заключить новый транзитный договор не удастся. Тогда возникнет риск полной остановки транзита российского газа через территорию Украины, признал президент России, сообщает ТАСС.

«Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы», — заявил Владимир Путин, отвечая н вопросы журналистов на полях саммита БРИКС.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим: мы готовы, причём при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии», — заявил президент России.

«Но это не всё от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учётом тех обстоятельств, о которых я сказал», — заключил российский лидер.

Для России остановка транзита газа через Украину станет большим ударом, поскольку «Газпром» в таком случае не сможет в полном объёме обеспечить свои контрактные обязательства перед Европой. Для ряда европейских стран — остановка транзита станет большой проблемой зимой. Однако, наиболее плачевные последствия в таком случае ждут Украину, которая вообще может остаться без своей газо-транспортной системы.

Всё это означает, что Россия, Украина и Евросоюз заинтересованы в заключении нового транзитного соглашения, но пока никаких подвижек в этом направлении не происходит.

Русская линия

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