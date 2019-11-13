13 ноября 2019 года между верующими греческого города Патры и настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного вспыхнул конфликт из-за посещения церкви представителями «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на греческий сайт «Оukraniko».

По сообщению греческого издания, «раскольники, зная, что в четверг утром перед Андреевской церковью в Патрах их встретят протесты верующих, решили осуществить посещение храма сегодня, 13 ноября, после обеда».

Однако, как рассказывают очевидцы событий, представителей «ПЦУ» во главе с запрещёнными митрополитами УПЦ Александром (Драбинко) и Симеоном (Шостацким) «обнаружили верующие Патр, которые дежурили на случай, если они появятся вне программы», так как «существовало подозрение, что они изменят программу» из-за своего опасения не попасть в храм.

Более того, греческое издание сообщает, что представители «ПЦУ» «постоянно меняли программу, и все эти дни они использовали одну и ту же базу, отель в Итеа, откуда они могли легко вносить изменения».

Сегодня, около 17:30, пишет издание, «жители Патр оказались в храме и обнаружили раскольников, и в это же время туда случайно зашёл и г-н Зорбалас, который увидел, что настоятель храма отец Скиарадесис проводит экскурсию раскольникам. Как раз в тот момент они находились возле честной главы святого Андрея».

Издание сообщает, что «пока раскольники снимали видео и делали фотографии для публикаций в Интернете, между Зорбаласом и настоятелем, который проводил экскурсию раскольникам, началась оживленная перепалка. Конфликт продлился довольно долго, и, вероятно, раскольникам придётся снимать новые видео».

Кроме того, издание сообщило, что завтра верующие Патр собираются в 6 утра на акцию протеста возле храма в честь апостола Андрея Первозванного.

Верующие подчеркнули, что «мы говорим „нет“ раскольникам». «Мы на стороне православных братьев в Украине, которые страдают из-за них. Сейчас началась борьба! Раскольники придут снова, как и на Святую Гору», — заявили они.

Русская линия