Русская линия
Сводка новостей от 13 ноября 2019

Бундестаг дал зелёный свет «Северному потоку-2»
Немецкие депутаты проголосовали за законопроект о Газовой директиве ЕС…

Бундестаг ГерманииНемецкий парламент принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство. Решение было принято простым большинством голосов, а не в ходе поименного голосования, как планировалось изначально, сообщает ТАСС.

Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к «Северному потоку — 2».

Предполагается, что новые меры к проекту будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ — последним 12 морским милям «Северного потока — 2», но и здесь могут быть сделаны исключения. В то же время «Северный поток — 1», который был построен гораздо раньше, чем была согласована обновлённая Газовая директива, не подпадает под её действие.

В законопроекте отмечается, что возможные исключения для «Северного потока — 2» ограничиваются сроком в 20 лет. Условием для вывода проекта из-под действия Директивы является то, что первый пункт соединения трубопровода с европейской сетью находится в Германии, и есть «объективные причины» его исключения, такие как необходимость «амортизации вложенных инвестиций», что на лицо в случае с «Северным потоком — 2».

Контроль над исполнением предписаний будет осуществлять национальный регулятор — Федеральное сетевое агентство, а не Еврокомиссия, что также на руку «Северному потоку — 2».

В целом критики реализации этого проекта считают, что внесённые коалицией поправки оставляют для проекта открытой дверь для исключения из обновленной Газовой директивы, хотя они старались сделать всё возможное, чтобы этого не случилось. Это означает, что, приняв закон о Газовой директиве ЕС, немецкие парламентарии фактически дали зелёный свет вводу в строй нового газопровода.

Русская линия

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