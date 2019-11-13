Депутат Госдумы Василий Власов попросил Минкультуры выделить средства на покупку в Париже архива адмирала Александра Колчака, выставленного на аукцион. Архив насчитывает около трехсот лотов, среди них рукописи и документы, которые, как отмечает Власов, представляют историческую ценность для России. Аукцион проведет дом Drouot 21 ноября, сообщает газета «Взгляд».

О том, как отреагировали на это обращение в Минкульте России пока неизвестно. Однако, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, специалист по Гражданской войне Василий Цветков поддержал просьбу депутата и заявил в интервью газете «Взгляд», что российские власти должны выкупить этот архив, поскольку он даст возможность заполнить многие белые пятна в русской истории.

«Парижский архив ценен, во-первых, тем, что у нас вообще в России нет отдельного личного фонда Колчака. Есть прекрасный личный фонд Деникина в Государственном архиве Российской Федерации. Есть хорошие фонды, связанные с деятельностью правительств белых, правительства Колчака есть, а архива самого Колчака нет, вот это немного странно. Там, как правило, очень много информации такой, которой в архиве правительства не найти: его частные письма, например. Это очень важный источник, они дают представление о намерениях, которые были при том или ином решении. Есть про отношения с семьёй. Насколько я знаю, достаточно много материалов, связанных с Черноморским флотом, по Первой мировой войне. Моменты, связанные с его отношениями: проблемы с союзниками, с иностранными государствами», — заявил Цветков.

Историк также обратил внимание, что в архиве содержится большой объём фотоматериалов о Сибири, которые отражают повседневную жизнь «белого Омска» на протяжении 1918−1919 годов. Эти фотографии важны, особенно для Сибири, и являются значимым историческим источником.

«Если это аукцион, то эти документы могут разойтись в розницу, условно говоря, по частям. Весь архив будет рассеян. Собрать его будет уже практически невозможно. В своё время можно было купить отдельный фонд генерала Врангеля, но Сталин отказался от этой идеи. Архив ушёл в Америку и сейчас он там. Мы пожалели денег в своё время, и в результате период реформ Врангеля мы знаем очень плохо. А тут такая возможность. У нас в Госархиве есть фонд Колчака, но он очень небольшой. И вот если бы эта коллекция попала в этот фонд, то он, конечно, не просто бы увеличился в разы по количеству единиц, но он ещё и существенно вырос бы по содержанию, по объёму информации, которая бы там была, и был бы сопоставим с очень хорошим фондом Деникина. Это было бы очень здорово», — сказал Цветков.

Русская линия