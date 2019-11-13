Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в преддверии встречи в Белом доме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, высоко оценил их отношения, а также рассказал о темах, которые он намерен поднять в рамках переговоров, сообщает РБК.

«Мы будем говорить по поводу [поставок Турции российских зенитных ракетных комплексов] С-400 <…> а также об истребителях F-35», — сказал Трамп.

По его словам, в рамках встречи также будет обсужден вопрос активизации торговли между странами. Она, как указал Трамп, должна будет возрасти с $ 20 млрд до $ 100 млрд. «Мы считаем, что это должны быть $ 100 млрд. Это прекрасно для Турции и хорошо для нас», — отметил президент.

Встретив Эрдогана перед своей вашингтонской резиденцией, Трамп заявил, что они давно являются «хорошими друзьями», практически с первого дня его работы на посту президента США. «Их очень уважают в своей стране и в регионе», — добавил он, говоря об Эрдогане и его супруге Эмине.

Впрочем, ранее в своём письме к Эрдогану по поводу военной операции Турции в Сирии Дональд Трамп был куда более критичен и едва не назвал президента Турции дураком, призвав его отказаться от своей затеи. Эрдоган заявил, что он вернёт это письмо президенту США лично в руки.

Что намерен предложить Трамп в обмен на то, чтобы Анкара отказалась от закупки российского вооружения, остаётся неизвестным. Но Эрдоган, который оказался в выигрыше от того, что решил купить С-400 и таким образом заставил США с собой считаться и делать ему предложения, вряд ли станет, как прежде, «класть яйца в одну корзину».

Не случайно, накануне визита в США президент Турции заявил, что после переговоров с Трампом, он проведёт переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Русская линия