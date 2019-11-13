Американская дипломатия, представители которой открыто заявляют о своём стремлении достичь признания «ПЦУ» со стороны как можно большего числа Поместных Православных Церквей, взялась за Сербскую Православную Церковь.

Как известно, Сербский Патриархат до сих пор занимал принципиальную позицию по «украинской проблеме» и в отличие от греков категорически отказывался признавать украинских раскольников.

Однако, давление на сербов может быть оказано через Черногорию и Северную Македонию, где существуют отколовшиеся от Сербской Церкви раскольники. На Фанаре пока воздерживаются от признания эти схизматиков, но власти Черногории и Македонии при поддержке США угрожают разгромить сербские епархии в этих странах, силой изъяв у них храмы и передав раскольникам.

Очевидно, именно об этом если не говорили, то намеркали посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек и посол США в Сербии Энтони Годфри во время встречи с Предстоятелем Сербской Православной Церкви Патриархом Сербским Иринеем, которая состоялась 11 ноября 2019 года в Белграде.

О визите американцев в Сербскую Патриархию сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви, который не стал приводить никаких подробностей состоявшихся переговоров.

При этом ранее Белград также посетила делегация Константинопольского Патриархата, которая попыталась склонить сербов изменить свою позицию по Украине. Как заявил митрополит Черногорский Амфилохий, делегаты Фанара настаивают на верховной власти Константинопольского Патриарха во всём православном мир и требуют подчиниться его решениям.

Русская линия