В связи с тем, что Константинопольский Патриархат вступил в общение с украинскими раскольниками и Русская Православная Церковь вынуждена была разорвать с ним евхаристическое общение, Святейший Патриарх Кирилл 25 мая 2019 года направил в Турцию для духовного окормления православных верующих, проживающих в турецкой провинции Анталья, клирика Белгородской митрополии священник Георгий Иванчогло, сообщает Патриархия.Ru.

Одновременно с этим группа православных граждан Турции во главе с Оксаной Алыкан начала сбор документов для официальной регистрации первого в истории страны Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья.

В результате долгих согласований с Министерством юстиции и Министерством культуры Турции 8 августа сего года были оформлены учредительные документы Общества. Оно объединяет русскоязычных православных верующих провинции Анталья, в которую входят города Демре, Кемер, Анталья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсаллар, Аланья и Махмутлар. Председательницей Общества стала Оксана Алыкан.

Новообразованное Общество подведомственно Управлению Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Одновременно с оформлением документов шёл поиск помещения, в котором могли бы совершаться регулярные богослужения для жителей Антальи.

1 ноября 2019 года было получено официальное разрешение губернаторства Антальи и Службы безопасности на проведение регулярных богослужений в арендованном помещении в районе Муратпаша г. Анталья по адресу ул. Джумхуриет, 60 (Elmalı, No, Cumhuriyet Cd. No:60, 7 040 Muratpaşa/Antalya).

Начал работу веб-сайт Общества русскоязычных православных верующих провинции Анталья — www.pravantalya.com, также образована группа в социальной сети «Facebook».

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