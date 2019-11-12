Один из европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» глава германской энергетической компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что «Северный поток — 2» будет завершен до конца этого года, сообщает газета «Взгляд».

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я совершенно уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — сказал Мерен.

Глава немецкой компании отметил, что с приближением зимы погодные условия на Балтике становятся более сложными, и заверил, что этот фактор учтён в графике строительства.

Кроме того, стало известно, что Wintershall Dea не получала претензий от регулятора Польши по делу о «Северном потоке — 2». «Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них», — сказал Мерен.

Антимонопольный орган Польши в мае обвинил «Газпром» и пять партнёров по проекту «Северный поток-2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода и оштрафовал французскую компанию Engie на 40,3 млн евро за отсутствие сотрудничества по делу.

Завершение строительства означает, что Берлин победил в споре со своими европейскими партнёрами по поводу реализации «Северного потока-2» и смог отстоять свои экономические интересы. После запуска газопровода Германия станет главным газовым хабом Европы, что усилить её лидерство в Евросоюзе.

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