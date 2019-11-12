Холодным душем стало для предавших каноническую УПЦ митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) их «паломничество» в тёплую Грецию. В отличие от Архиепископа Афинского Иеронима и ряда греческих архиереев, которые выступили за признание «ПЦУ», рядовые греческие священники и епископы массово отказываются принимать у себя представителей украинских раскольников.

Дело дошло до того, что пропагандистский портал Фанара «OrthodoxTimes» при всём своём желании широко освятить этот визит представителей «ПЦУ» в Грецию, вынужден был ограничивать себя краткими сообщениями, из которых видно, что «паломничество» откровенно провалилось.

Так, сегодня издание сообщает, что в понедельник «митрополит Винницкий Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр в сопровождении украинского духовенства сослужили молебен в паломническом храме Святого Иоанна Русского в Прокопии, Евия. Затем они посетили Спасо-Преображенский монастырь, а также монастырь преподобного Давида старшего и Иакова молодого в Лимни, Эвия».

Из размещённых фото видно, что кроме приехавших в Евию членов делегации «ПЦУ» в храмах и монастырях этой греческой епархии больше практически никого нет. При этом все богослужения, которые довелось совершить Шостацкому и Драбинко в Греции, они совершали одни. Ни один греческий архиерей пока не изъявил желания ни то что сослужить, но даже встретиться с ними.

Русская линия