Судя по последним заявлениям украинских чиновников, на Украине уже сами не верят в то, что Европа будет продолжать санкционную политику против России, а потому предлагают хоть что-то получить с Европы взамен отмене ограничений. Такое заявление, в частности, сделал украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в интервью «РБК–Украина», сообщает RNS.

«Задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, если это всё же произойдёт — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам», — заявил Кулеба.

Он уточнил, что речь идёт о компенсации от тех, кто не продлил санкций против России, то есть от ЕС.

«Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно — тогда нужны какие-то компенсаторы», — начал открыто торговаться с Европой представитель украинского правительства.

Украинский вице-премьер откровенно признал, что желание снять санкции с России появилось в Европе уже на следующий день после их введения. По его словам, сейчас многие в ЕС хотят разрушить санкционный механизм, однако он добавил, что речь идёт именно о секторальных санкциях, которые являются «самыми чувствительными для России».

Кулеба рассказал, что он от Брюсселя не получал никаких сигналов о том, что ЕС готовы уже в декабре этого года отказаться от продления антироссийских санкций, поскольку нет реального прогресса в реализации Минских соглашений. Но настрой у него, судя по всему, не очень хороший.

«Мы должны понимать, что, во-первых, санкции — вещи относительные в своей перспективе. То есть, как только будет прогресс по Минску, тут же будет поднят вопрос о санкциях», — заявил украинский чиновник.

Такие заявления от столь высокопоставленного руководителя на Украине — это приятный сюрприз для Кремля. Слова Кулебы означают, что Киев начал публично торговаться по поводу санкций, а это серьёзный сигнал, который может быть понят в Европе, как готовность украинских властей согласиться на частичную отмену антироссийских ограничений в обмен на какой-нибудь «пряник».

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