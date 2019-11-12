Конституционный суд России принял весьма неоднозначное решение, которое может серьёзным образом повлиять на жизнь многих ни в чём неповинных россиян. Любого гражданина теперь могут лишить его имущества только за то, что он имел в списке своих друзей или даже знакомых человека, которого обвинили в коррупции, сообщает Newsru.com.

Речь идёт о норме, которая закреплена в законе «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Как постановил КС, суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена. И норма эта касается не только самих чиновников-взяточников и членов их семей и родственников, но и просто друзей и знакомых, пишут «Ведомости».

Таким образом, суд фактически отменил презумпцию невиновности, когда правоохранительные органы должны доказывать факт незаконного приобретения того или иного имущества, и возложил обязанность оправдываться перед судом на самих граждан, которые имели неосторожность знать коррупционера.

Стоит обратить внимание, что решение о «друзьях взяточников» было принято в ходе рассмотрения жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, а также его родителей, сестры и бывших сожительниц. И в данном случае его логика вполне понятна. Однако, вне этого дела данное решение может привести к многочисленным злоупотреблениям.

Теперь недобросовестные чиновники и полицейские могут использовать своё служебное положение и угрожать любому гражданину России изъять у него имущество только за то, что он знаком с тем или иным человеком, обвиняемым в коррупции. Если учесть, что коррупция в России до сих пор не побеждена, а также то, что многие россияне до сих пор получают зарплату в «серую», изъять имущество при желании можно у любого.

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