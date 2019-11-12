12 ноября 2019 года Патриарх Александрийский Феодор во время Божественной литургии по случаю торжеств в честь 1400-летия с даты успения святого Иоанна Милостивого на Кипре, помянул главу украинских раскольников Епифания Думенко, хотя ранее кипрские архиереи просили его не делать этого, сообщает греческое агентство «Ромфея».

При этом греческие журналисты обращают внимание, что патриаршая Божественная Литургия не транслировалась ни по телевидению, ни по радио, и что происходило в храме, пришлось узнавать по своим источникам и от тех, кто присутствовал за богослужением.

Накануне в течение почти 24 часов на Кипре велись споры о том, будет ли Патриарх Феодор поминать главу «ПЦУ», ведь кипрские архиереи «его вежливо попросили не делать этого». В связи с этим звучали компромиссные предложения поминать только Константинопольского Патриарха Варфоломея и Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II.

Но в итоге Патриарх Феодор решил всё же не прислушиваться к кипрским архиереям и помянул раскольника Думенко. При этом, как сообщает один из присутствовавший на богослужении мирянин Александр Вознесенский на своей странице в Фейсбуке, для присутствующих в алтаре кипрских архиереев и лично митрополита Лимассольского Афанасия данные действия главы Александрийского Патриархата стали полной неожиданностью.

«Когда Феодор пошёл на солею поминать Епифания, я находился в алтаре и видел как три епископа тут же подбежали к Афанасию и начали ему что-то активно и очень эмоционально рассказывать — подозреваю, что Афанасий до последнего момента не был поставлен в известность и Феодор показал себя как откровенный продажный хам. Чуть позже будут фотографии всех этих ситуаций», — написал А. Вознесенский.

Русская линия