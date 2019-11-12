Посольство Греции в Москве продолжает массово отказывать в визах русским священникам, которые хотят совершить паломническую поездку в Грецию и на Святую Гору Афон, сообщает СПЖ со ссылкой на данные руководительницы паломнической службы «Благовест-паломник», входящей в состав Ambotis Group (Салоники, Греция) Ольги Абаевой.

По её словам, греческое консульство в России выполняет указания властей — не разрешать священнослужителям Русской Православной Церкви ехать на Святую Гору Афон.

«Здесь очень сложно стоит вопрос, потому что Греческое государство не открывает визы русским паломникам, и очень давно уже, — отметила Абаева. — И не только на Афон, а в Грецию. Если это священнослужитель, то виза Греции не открывается просто-напросто. Даже если едут в паломничество в святые места Греции, то консульство говорит, что „это, возможно, едут на Афон“, и у них есть указание не разрешать русским священникам ехать на Афон».

При этом представитель туроператора уточнила, что Греция перестала открывать визы священнослужителям Русская Православная Церковь ещё до образования «ПЦУ», вызвавшего разногласия в православном мире. С тех пор, отметила Абаева, «эта политика очень жёстко продолжается. Едут батюшки очень многие по визам не греческим».

Ранее в Константинопольском Патриархате обвиняли Русскую Православную Церковь в том, что она использует паломников в качестве инструмента для оказания давления на Элладскую Церковь и Грецию. Впрочем, после признания Элладой украинских раскольников Св. Синод Русской Церкви рекомендовал верующим и священнослужителям ограничить свои поездки в Грецию и не посещать те греческие епархии, чьи архиереи и духовенство запятнали себя сослужением с раскольниками.

Русская линия