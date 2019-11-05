Старец Гавриил Карейский: Рядом с вами находят убежище и оправдание духовные волки, нераскаянные раскольники и еретики, а вы — их пастырь и меценат

Открытое письмо старца Гавриила, адресованное 24 октября 2019 года Константинопольскому Патриарху Варфоломею, было опубликовано в греческих СМИ 4 ноября 2019 года, и стало достоянием православной общественности. Перевод письма с греческого на своих страницах приводит «Союз православных журналистов»:

«Ваше Святейшество,

Я очень хотел, во время вашего недавнего визита на Святую Гору нашей Богоматери, Богородицы, получить ваше благословение и поцеловать ваши ноги, но я не могу этого сделать, потому что это уже давно аморально. Вы хотите услышать почему?

1. В бесплодных и хитроумных диалогах с еретиками вы предали Единую Церковь, Православие, много раз признавая «разнообразие» в святых учениях нашей Церкви и церковный характер в сектантских сборищах монофизитов, папы и богородицеборцев, и протестантов иконоборцев; ранее вы обругали официально и необратимо Святых Отцов, как «несчастных жертв архизлого змея», дабы самому казаться освобожденным от необходимости послушания боговдохновенным их призывам.

2. Вы враг нашего Триединого Бога и нашей Богоматери, потому что вы ведете институциональную дружбу с сознательными и нераскаявшимися еретиками и иноверцами, «развратившимися и грешащими, будучи самоосужденными» предстоятелями ересей (Тит: 3,11), предшественниками бесчестия, и у вас будет с ними такое же бесплодное будущее, вдали от Земли Живых, если вы не вернетесь в Веру. Ибо святой Златоуст говорит: «Тот, кто принимает врагов Царя, не может быть другом Царя, он не достоин жизни, но с врагами вместе отпускается, и руки терпит» и что «ненависть ради Христа гораздо лучше дружбы ради Него». Разве вы не помните боговдохновенное слово Священного Писания: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение» (Мудрость Соломона 14, 9)?

3. Из-за вашей патриаршей болезни и под вашей защитой любая ересь и новшество нашли убежище не только в епархиях Трона, но и в Церкви Греции, и в других местах. Ваше духовенство и награжденные вами оффикиями почетные конференции и публикации богословов и мыслителей, восхвалителей вашей «просвещенной Патриархии» — все они перводелатели и экзархи всех новых богословских заблуждений и институциональных инноваций, от постотеческой теологии и экологического и языческого поклонения Земле до без раскаяния восстановления раскольников на Украине. Рядом с вами находят убежище и оправдание от громогласного осуждения православного духовенства и паствы все эти духовные волки, а вы — их пастырь и Меценат; в святоотеческой формулировке вы абсолютно единодушны и виновны вместе с ними: «Как же не равен с ними в нечестии <…>?»

4. Как еще один Папа вот уже три десятилетия вы возделываете в церковной полноте восприятие того, что всё, что хочет самовольно любой «епископ», а тем более Вселенский Патриарх, является законом Церкви. Как сильно вас критикуют, как Папу, все Святые, которых вы за это и ругаете! Как же вам подходит осуждение святого Паламы обреченному еретику, предшественнику вашему, патриарху Иоанну Калеке, «он сам был Синодом <…>».

5. Тем, что вы делаете и чему учите, вы не почитаете апостольские Каноны Святых Поместных и Вселенских Соборов и учение Отцов, которые строго запрещают совместные молитвы, дружбу и совместное богослужение с еретиками, а Церковь считает «не подобающим православному, а наполовину святые каноны не обращаемые..». Таким образом вы показываете, что не верите в Бога, в бессмертие души, в невидимый мир, в Рай и Ад, в Будущий Суд и в воздание. Может быть, Ваше Святейшество, ваши частые встречи с представителями и благотворителями из масонских и других связанных с ними орденов свидетельствуют за вас и какой-то неисповедимый и высокий статус и положение, несовместимые и враждебные по отношению к Православной Вере?

6. К сожалению, как прекрасно знают те, кто получили опыт с вашим и ваших сотрудников тактичным руководством, а не законными церковными процессами, те, кто противостоит вашим методам распространения экуменизма, изолируются в своей собственной среде и вынуждены либо отступить, либо молчать. Там, где это возможно, вы используете политическое вмешательство, как это было сделано на Святой Горе, к вам применяется то, что Афанасий Великий считает критически характерным для еретиков Арианофронов <…>.

Много раз, конечно, Ваше Святейшество, вы изображаете Православие, в своих заявлениях, противоположных вашим поступкам и вашей главной обязанности. Но, согласно Григорию Паламе, даже если бы вы полуколебались относительно Православия, вы были бы недостойны священного сана <…>.

Вы вынудили душу каждого православного грека разрешать дилемму: «Посвятить себя любви Богочеловека Христа или ересиархонду патриарху рода?» Именно это пишет Святой Кирилл Александрийский еретику Предстоятелю Константинопольскому и вашему предшественнику Несторию 1600 лет назад: «Что случилось с нами, требующими через благочестие любить превыше всего всех нас Спасителя Христа? Нас в день суда <…>» И, конечно же, Ваше Святейшество, ущерб, нанесенный вами Телу Христа, Церкви, является восстанием против самого Спасителя.

За 28 лет своего Патриаршества вы ни разу не облегчили сердца истинных православных, только светских заботников вы облегчаете, благодаря славе и почестям, которыми вас наградили архонды «лежащего во зле мира» (1Ин. 5:19), не для славы спасительного Православия, а чтобы они восхвалили его низвержение, от вас (происходящее, — прим. перев.) всеми возможными способами.

Ваше Святейшество,

Покайтесь и сойдите с широкого и скользкого пути, по которому вы постоянно движетесь, который наносит ущерб верной православной заботе и межправославному единству миллионов крещеных душ, за которые вы дадите страшный, «экуменический», ответ пред высшим Судьей. Бойтесь, что нетварный и нескончаемый ад полон нераскаявшихся первосвященников и патриархов, как прекрасно знает церковная история об осужденных ересиархах патриархах и их высокой свите, с первым из них падшим Апостолом и предателем Иудой Искариотом, ибо Божественный суд сначала начинается с нас — церковников: «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1 Пет. 4:17). Итак, «ходите», Ваше Святейшество, «пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, когда никто не может делать» (Ин. 12:35, 9:4).

Монах Г. Гавриил

Келья Кутлумуш Преп. Христодула Патмийского".

Русская линия