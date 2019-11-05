Архиепископ Кипрский Хризостом II: Мы не согласны ни с Фанаром, ни с Москвой

Кипрская Православная Церковь занимает нейтральную позицию по «украинскому церковному вопросу». Об этом заявил Архиепископ Кипрский Хризостом II, отметив, что не согласен с позицией ни одной, ни другой Поместной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на агентство «Ромфея».

По его мнению, разрыв евхаристического общения с Константинополем и Элладской Православной Церковью — несправедливая мера со стороны Москвы, поскольку нет оснований считать и тех, и других еретиками.

«Я считаю отношение Патриарха Московского неприемлемым. Мы не отсекаем память о другом Патриархе, потому что не согласны с его позицией. Только если он станет еретиком, мы расстанемся с ним. И я знаю, что ни константинопольцы, ни афиняне не являются еретиками. Это, конечно, не значит, что я с ними согласен», — отметил Архиепископ Хризостом.

Предстоятель Кипрской Церкви напомнил, что он пытался организовать переговоры Константинопольского Патриарха Варфоломея и Русской Православной Церкви, однако эти попытки не увенчались успехом. «Ни Вселенский не хочет встречаться с Москвой, ни Москва не хочет встречаться с Вселенским. Вот почему, как Церковь Кипра, мы также занимаем нейтральную позицию, потому что мы не согласны с позицией ни одной из них», — заключил он.

Ранее Архиепископ Кипрский Хризостом заявлял, что прекратил свои усилия по поиску решения «украинского вопроса», поскольку получил негативную реакцию на свои действия со стороны Константинопольского Патриарха Варфоломея, а отнюдь не со стороны Москвы. Впрочем, общегреческое единство для древних Церквей очень часто стоит на первом месте, и поэтому Кипрский Архиепископ не может жёстко выступать против Фанара.

Именно поэтому, несмотря на вопиющие действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию украинских раскольников, Кипр сохраняет по Украине «нейтралитет». Поступи так, как поступил Фанар на Украине, любая другая негреческая Поместная Церковь, на Кипре бы уже давно забыли о всякой сдержанности и назвали бы вещи своими именами. Но поскольку спор идёт между Константинополем и Москвой, и именно первый творит немыслимые вещи, Кипрская Церковь заявляет о том, что не правы ни те, ни другие.

Это, конечно, лучше, чем заявления Элладской Церкви о признании раскольников, но надеяться на какую-то особенную принципиальность Кипра в канонических вопросах в данном случае не приходится. На Украине благодаря усилиям Фанара украинские раскольники силой захватывают храмы канонической Церкви, избивают верующих и прихожан, а на Кипре недовольны тем, что Патриарх Кирилл отказался поминать Патриарха Варфоломея и Архиепископа Иеронима, и заявляют о некоем нейтралитете.

Страшно представить, что же должно произойти на Украине, чтобы киприоты, наконец, заняли принципиальную и чёткую, а не нейтральную, позицию по данному вопросу.

Русская линия