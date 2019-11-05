Признание Константинопольским Патриархатом украинских раскольников и создание на их основе на Украине новой церковной структуры произвело большое негативное впечатление на православных христиан в Европе. Об этом заявил глава Архиепископии русских православных приходов в Западной Европе митрополит Иоанн (Реннето), сообщает Интерфакс.

«То, что произошло на Украине, потрясло всю Православную Церковь, не только Русскую Церковь. Я имел возможность общаться с представителями других Православных Церквей, и я смог убедиться в том, что все очень скорбят», — сказал он в понедельник на встрече с журналистами в Москве.

Владыка отметил, что, независимо от решения Константинополя о роспуске Архиепископии, у него уже было много сомнений в связи с событиями, происходившими на Украине.

«Я очень глубоко сожалел о том, что соборность не сработала, а это именно то, что могло спасти от этого недоразумения, чтобы снова начать (общение — ИФ) на экклезиологических основах, в уважение к истории, учитывая желание народа Божия», — сказал он.

Иерарх убежден, что «действия, которые игнорируют волю народа Божия, часто осуждаются историей». А как известно, подавляющее большинство верующих на Украине так и остались в составе канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским Онуфрием.

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