В ответ на новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» в Кремле заявили, что никакого нового договора о транзите газа в этих условиях заключать не будут…

До конца года, а значит, до истечения контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины, осталось два месяца, и пока в Киеве не изъявляют никакого реального желания договариваться с Москвой.

Более того, сейчас на эту тему со стороны Киева делают заявления чиновники, которые вообще не будут подписывать новый контракт. Это, в частности, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, компания которого в ближайшее время должна быть разделена на части и из неё должна быть выделена компания-транзитёр, которая и будет подписывать новый контракт.

Безответственность, как известно, очень часто развязывает руки и язык. И поэтому Коболев не сдерживает себя ни в заявлениях, ни в инициировании всё новых и новых исков против «Газпрома», с которым Украине предстоит в дальнейшем вести дела.

В Москве ясно дали понять, что готовы вести переговоры с Украиной о новом контракте, но только после того, как будут урегулированы и закрыты все предыдущие споры. Однако, в «Нафтогазе» в ответ на это заявили, что Россия должна Киеву $ 22 млрд и не намерена от них отказываться.

«Российская сторона предлагает „Нафтогазу“ „обнулить“ почти $ 3 млрд по Стокгольмским решениям и отказаться от иска ещё на $ 12 млрд. К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа на около $ 7 млрд», — подсчитал Коболев.

Он пояснил, что списывания сопоставимых по размерам претензий со своей стороны Москва предложить Киеву не может. Также, глава «Нафтогаза» напомнил, что сейчас Украине дешевле покупать энергоноситель по конкурентным ценам в Европе, чем у России.

«В 2018 году, когда мы уже перешли от „дешевого“ российского газа на „дорогой“ европейский и не имели никаких политических скидок, на транзите заработали $ 2,7 млрд, а на закупку потратили $ 2,1 млрд. Положительная разница для нас составила $ 600 млн. Мы готовы к сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем защищать свои интересы», — резюмировал украинский чиновник.

В свою очередь, в Минэнерго Украины заверили, что готовы полностью прекратить транзит газа из России. «Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал глава ведомства Алексей Оржель.

При этом он не уточнил, что если транзит российского газа остановится на достаточно долгий срок, то ГТС Украины не сможет обеспечить газом даже украинское население. Киев в этом году закачал в свои хранилища значительно больше газа, чем в прошлом (явно готовились к переговорам о транзите), но и 21 млрд кубометров газа не спасёт Украину, если транзит энергоносителя остановится надолго или насовсем.

На данный факт обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что газотранспортная система Украины просто перестанет существовать без прокачки российского энергоносителя. «Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил пресс-секретарь президента России.

Так что договариваться всё равно придётся. А вот к чему приведёт тактика украинских руководителей, которые сейчас пытаются, как можно больше и сильнее наплевать в колодец, из которого им самим потом и придётся пить, покажет время.

Русская линия