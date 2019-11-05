За Литургией в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршею грамоту о восстановлении единства и возвёл владыку в сан митрополита…

В Москве прошли торжества в честь восстановления единства Архиепископии приходов русской традиции с Русской Православной Церковью

2−4 ноября 2019 года в Москве прошли торжества по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви, приуроченные к празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства, сообщает Патриархия.Ru.

Для участия в торжествах в столицу России прибыла делегация Архиепископии — более 100 человек — во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном, управляющим Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции. В составе делегации — потомки участников первой волны русской эмиграции начала XX века, потомки русских перемещённых лиц, представители русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций последних десятилетий, а также представители народов Центральной и Западной Европы — французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы.

2 ноября члены делегации Архиепископии посетили Донской ставропигиальный мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и исторический Московский епархиальный дом.

3 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при участии архиепископа Дубнинского Иоанна и членов делегации Архиепископии в священном сане совершил Божественную литургию. Торжественное богослужение завершило присоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви.

Богослужение совершалось на церковнославянском, французском, немецком и английском языках.

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На малом входе, во время пения 3-го антифона, Святейший Патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн перешли от кафедры на солею и расположились на солее напротив Царских врат.

По окончании песнопения 3-го антифона протодиакон Константин Барган зачитал текст Патриаршей и синодальной грамоты о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

По прочтении текста Патриаршей грамоты протодиакон поднёс грамоту Святейшему Патриарху, который передал её архиепископу Иоанну со словами: «Сия Патриаршая и синодальная грамота вручается в ознаменование воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью».

Под пение благодарственного тропаря Спасителю «Благодарни суще» Святейший Патриарх Кирилл и архиепископ Иоанн перешли к кафедре, поднявшись на которую Предстоятель Русской Церкви объявил указ о возведении архиепископа Дубнинского Иоанна в сан митрополита (с сохранением традиционного литургического поминовения Его Высокопреосвященства как архиепископа западноевропейских приходов):

«Указ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иоанну, архиепископу Дубнинскому, управляющему Архиепископией западноевропейских приходов русской традиции

Во внимание к твердому стоянию в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства с Матерью — Русской Православной Церковью западноевропейского церковного удела, основанного в 1921 году под руководством митрополита Евлогия (Георгиевского), Вы удостаиваетесь сана митрополита при сохранении за Вами также традиционного литургического поминовения: «Господина нашего, Высокопреосвященнейшего митрополита Дубнинского Иоанна, архиепископа западноевропейских приходов русской традиции».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

После зачитывания текста на русском языке епископ Зеленоградский Савва огласил текст указа на французском языке.

Святейший Патриарх Кирилл возгласил «Аксиос» и возложил белый клобук на архиепископа Иоанна.

Предстоятель Русской Церкви приветствовал митрополита Дубнинского Иоанна словами «Христос посреде нас!», митрополит Иоанн ответствовал: «И есть, и будет!»

Затем Святейший Владыка во внимание к трудам по восстановлению церковного единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью удостоил клириков Архиепископии протопресвитера Анатолия Раковича и протоиерея Иоанна Гейта права ношения Патриаршего креста.

На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Также на сугубой ектении были вознесены прошения:

«Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да разделения, ненависти, вражды, и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся Тебе Господу и Богу нашему о еже призрети и утвердити виноград, егоже насади и сохрани от всех навет вражиих десница Твоя; и о еже в предняя лета даровати наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Церковь Русская и да славится в ней Трисвятое Имя Твое, услыши и помилуй".

После сугубой ектении Святейший Владыка прочитал молитву:

«Господи Иисусе Христе Боже наш, благодатию Святаго Духа средостения разделений упразднивый и сподобивый нас пречестное и великолепое имя Твое единеми усты и единем сердцем возславити и купно святых Твоих Таин причастится; приими сию жертву словесную и благодарение наше, еже Тебе по силе приносим о Твоих благодеяниях, на Церкви Русской явленных.

Твое обетование воспоминающе, яко со ученики во вся дни до скончания века пребудеши, и никтоже нас от Твоея любве разлучити возможет, Тебе благаго примирителя нашего молим: утверди в нас страх Твой и друг ко другу любовь нелицемерну, да разумеют человецы яко мы ученицы Твои есмы имуще любовь между собою.

Церковь Русскую от всяких разделений, нестроений и расколов сохрани, мир, тишину и единение ей даруй. Ты бо еси Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем со Безначальным твоим Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и веки веков. Аминь".

На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении души приснопамятного Преосвященного митрополита Евлогия (Георгиевского).

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар Архиепископии Святейший Патриарх Кирилл передал ковчег с честными мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, а также икону Новомучеников и исповедников Церкви Русской, бывших членами Поместного Собора 1917−1918 годов. «Известно, что его постановления имели особое значение в жизни русского церковного удела в Западной Европе, возглавлявшегося участником этого исторического Собора приснопамятным митрополитом Евлогием, о упокоении души которого мы вместе молились сегодня. Пусть эти дары Матери-Церкви станут знамением духовного преемства и непреложной связи, возобновление которой мы торжественно празднуем сегодня», — отметил Святейшей Владыка.

Митрополиту Иоанну Предстоятель Русской Церкви вручил памятные панагию и крест. «Примите их как свидетельство той любви, с которой Вас, уроженца Франции, приняла великая и поистине многонациональная Русская Православная Церковь», — сказал Святейший Патриарх.

Митрополит Дубнинский Иоанн произнес ответное слово.

В дар Предстоятелю Русской Церкви митрополит Иоанн преподнес дореволюционный образ Спасителя из ризницы Александро-Невского собора в Париже.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Указом Его Святейшества во внимание к трудам по восстановлению единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью благословенных Патриарших грамот были удостоены Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с заключительным словом, в котором отметил важность преодоления последнего церковного разделения, порожденного гражданскими нестроениями в России начала XX века, и поздравил верующих с этим состоявшимся историческим событием.

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