Военные ЛНР и Украины успешно завершили отвод своих сил у посёлка Золотое…
То, чего никак не удавалось сделать при президенте Украины Петре Порошенко, при Владимире Зеленском не без проблем (ему пришлось лично унимать украинских националистов), но осуществить удалось — представители Луганска и Киева сумели развести свои войска в районе н.п. Золотое на линии соприкосновения, сообщает «Русская весна».
«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 „Золотое“, о чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств», — сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.
Вслед за ЛНР представители Вооружённых сил Украины также заявили о завершении отвода своих сил и средств у линии разграничения в указанном населённом пункте.
По словам начальника пресс-центра штаба «ООС» Андрея Агеева, с окончанием разведения сил начинается период его верификации (подтверждения).
«Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть — это верификация — отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены», — пояснил представитель украинской стороны.
Далее, по словам Агеева, в течение следующих 30 дней под контролем наблюдателей ОБСЕ будет проходить демонтаж позиций и сооружений с обеих сторон.
Отметим, что вслед за Золотым отвод сил и средств должен состояться в посёлке Петровском. Это последнее условие для встречи президентов нормандской четвёрки.