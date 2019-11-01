Военные ЛНР и Украины успешно завершили отвод своих сил у посёлка Золотое…

Первый успех по разведению войск на Донбассе

То, чего никак не удавалось сделать при президенте Украины Петре Порошенко, при Владимире Зеленском не без проблем (ему пришлось лично унимать украинских националистов), но осуществить удалось — представители Луганска и Киева сумели развести свои войска в районе н.п. Золотое на линии соприкосновения, сообщает «Русская весна».

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 „Золотое“, о чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств», — сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Вслед за ЛНР представители Вооружённых сил Украины также заявили о завершении отвода своих сил и средств у линии разграничения в указанном населённом пункте.

По словам начальника пресс-центра штаба «ООС» Андрея Агеева, с окончанием разведения сил начинается период его верификации (подтверждения).

«Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть — это верификация — отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены», — пояснил представитель украинской стороны.

Далее, по словам Агеева, в течение следующих 30 дней под контролем наблюдателей ОБСЕ будет проходить демонтаж позиций и сооружений с обеих сторон.

Отметим, что вслед за Золотым отвод сил и средств должен состояться в посёлке Петровском. Это последнее условие для встречи президентов нормандской четвёрки.

Русская линия