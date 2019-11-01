Русская линия
Сводка новостей от 1 ноября 2019

Опубликован список митрополий Элладской Церкви, архиереи которых запятнали себя признанием украинских раскольников
Участвовать в богослужениях в храмах этих митрополий священноначалие Русской Православной Церкви не благословляет…

карта ГрецииВ ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского Патриархата разъяснил, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года (Журнал № 125), паломникам не благословляется участие в богослужениях в храмах следующих епархий Элладской Православной Церкви:

1. Афинской, с центром в Афинах (правящий архиерей — Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II).

2. Лангадской, с центром в Лангаде (правящий архиерей — митрополит Лангадский, Литийский и Рентинийский Иоанн).

3. Верийской, с центром в Верии (правящий архиерей — митрополит Верийский, Наусский и Кампанийский Пантелеимон).

4. Артской, с центром в Арте, (правящий архиерей — митрополит Артский Каллиник).

5. Триккийской, с центром в Триккале, (правящий архиерей — митрополит Триккийский и Стагонский Хризостом).

6. Димитриадской, с центром в Волосе, (правящий архиерей — митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий).

Посещать и поклоняться святыням в данных епархиях паломникам никто не мешает.

Русская линия

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Опубликован список митрополий Элладской Церкви, архиереи которых запятнали себя признанием украинских раскольников
Участвовать в богослужениях в храмах этих митрополий священноначалие Русской Православной Церкви не благословляет...

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