Лишь 15% из всех прихожан Архиепископии отказались возвращаться в состав Русской Православной Церкви…

Глава Архиепископии русской традиции в Западной Европе архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето) в сопровождении целого ряда клириков Архиепископии прибыл сегодня в Москву. Накануне своей поездки в Россию в интервью ТАСС владыка сообщил, что «более 60 приходов уже подтвердили свой переход в юрисдикцию Русской Православной Церкви». «Среди них, разумеется, и парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю», — добавил архипастырь.

«Сейчас наступает главный этап, после этого мы будем продолжать нашу религиозную жизнь», — сказал владыка Иоанн.

«Мы завтра выезжаем в Москву и в воскресенье получим документ из рук Святейшего Патриарха, — отметил он. — Документ о принятии Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в юрисдикцию Русской Православной Церкви имеет огромное значение для продолжения духовной жизни православных церквей в Западной Европе. Этот документ признаёт автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской Патриархии, и он также означает каноническое признание, в чём нам отказал Константинополь, который хотел упразднения Архиепископии».

По его словам, этот «документ был совместно подготовлен Московской Патриархией и делегацией Архиепископии».

В свою очередь, старший протодиакон собора Александра Невского в Париже отец Иоанн Дробот-Тихоницкий сообщил в интервью «Интерфакс», что тех, кто не поддерживает воссоединение с Русской Церковью, не более 15% из всех прихожан Архиепископии.

«По моим расчётам, примерно 70% изначально было за воссоединение с РПЦ, а из 30% оставшихся 15% колебались и ещё 15% – непримиримых. Все они ходят в храмы. Есть и священники, которые продолжают служить и поминать греческого Патриарха или перешли в Румынскую Православную Церковь. У таких психология — „главное, не Москва“. Но мы и с этими людьми разговариваем», — подытожил он.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский Патриархат русские заграничные приходы.

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