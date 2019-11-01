Русская линия
Сводка новостей от 1 ноября 2019

Митрополит Пирейский Серафим: Единство Церкви не достигается путём вхождения в Неё нераскаявшихся раскольников и отступников
Ряд греческих архиереев призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей собраться на Собор для обсуждения «украинской проблемы»…

Митрополит Пирейский СерафимИерархи Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим и митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим написали совместное письмо, в котором призвали всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей созвать по «украинскому вопросу» Всеправославный Собор. Об этом митрополит Пирейский Серафим сообщил греческому интернет-изданию ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, передаёт СПЖ.

Все Поместные Церкви получат письмо в ближайшие дни, поскольку «украинский вопрос» потряс основы Православной Церкви во всём мире. Как утверждает ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, иерархи призывают к созыву Всеправославного Собора даже без участия Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Митрополит Пирейский отметил, что небывалая легализация раскольников на Украине является преступлением.

«Совершенно недопустимо утверждать, что единство Церкви достигается путём „восстановления“ и вхождения в Неё нераскаявшихся отступников, анафемствованных и нерукоположенных, тайных заговорщиков и раскольнических особ», — подчеркнул владыка Серафим и напомнил, что только Всеправославный Собор может обладать полномочиями даровать автокефалию.

По словам архиерея, ни один Патриархат не признаёт так называемую «новую Украинскую Церковь», а Архиерейский Собор Элладской Церкви допустил ошибку исторического масштаба. Рукоположения «духовенства» ПЦУ недействительны, а потому предоставление им Томоса представляет собой серьёзную проблему.

Митрополит Серафим также дал понять, что он лично никогда не соглашался с признанием «ПЦУ».

«Моя фраза „я не согласен, но поддерживаю архиепископа“ была искажена до неузнаваемости», — поделился он с греческим изданием.

Ранее митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим также сообщил, что надеется на созыв Всеправославного Собора по «украинскому вопросу», на котором синаксис Предстоятелей обсудит сложившуюся ситуацию, найдёт решение проблемы и не допустит дальнейшего раскола в Православии.

Русская линия

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Митрополит Пирейский Серафим: Единство Церкви не достигается путём вхождения в Неё нераскаявшихся раскольников и отступников
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