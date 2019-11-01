Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью…

1 ноября 2019 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщает Патриархия.Ru.

Грамота была подписана в двух экземплярах.

Один экземпляр будет вручён 3 ноября за богослужением в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

На церемонии присутствовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Дионисий, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

2 — 4 ноября в Москве пройдут широкие церковные торжества по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном.

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