Митрополит Чкондидский Петр не лишён епископского сана, а отстранён от своей кафедры и запрещён в служении. Однако он не признаёт это решение Синода…

Митрополит Чкондидский Петр ввёл в заблуждение журналистов и грузинскую общественность, когда заявил, что Синод Грузинской Православной Церкви лишил его сана. На самом деле за свои клеветнические заявления владыка был отстранён от своей кафедры и запрещён в служении. Однако, если он продолжил действовать в том же духе, то не исключено, что его лишат и сана.

В настоящее время по решению Синода владыка Петр должен отправиться в монастырь Шиомгвиме на покаяние. Однако, никакого желания исполнять решение Синода сам митрополит Петр не изъявляет. Не хотят признавать решение Синода и некоторые священники Чкондидской епархии.

1 ноября 2019 года священнослужители епархии Чкондиди собрались в резиденции митрополита в Мартвили и заявили, что не намерены мириться с произошедшим и не примут новоназначенного управляющего епархией, которым стал епископ Цакский Григол (Кация), сообщает Sputnik Грузия.

«Мы не смиримся с несправедливостью. Наше главное требование, чтобы рассмотрение основных вопросов проходило не на фоне эмоций и волнений, а чтобы были даны правильные ответы. Непонятно почему его лишили права проведения богослужения», — заявил настоятель мужского монастыря Святого Амвросия Исповедника Андриа (Сария).

«Сначала они должны дать ответ. Как говорит сам владыка, если он заслуживает наказания, то он будет расстрижен или наказан, а если нет, то наказан должен быть тот, о ком он говорит», — добавил священнослужитель, подчеркнув, что у сторонников владыки Петра «есть возможность для ответной реакции».

Таким образом, в Грузинской Православной Церкви на ровном месте может возникнуть раскол.

Впрочем, грузинские власти уже дали понять, что не допустят того, чтобы сторонники владыки Петра захватили грузинские храмы.

«Вчера мы увидели целенаправленную атаку на Церковь и государство. Отдельные лица, которые не хотят мирного и спокойного развития, пытаются различными провокациями нанести вред будущему нашей страны», — заявил в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария, слова которого приводит Интерфакс.

Он подчеркнул, что подобные выпады недопустимы, так как «Патриарх является символом Церкви и символом государства». «Мы никому не дадим возможность поставить под сомнение наш завтрашний день», — заявил премьер, встретившись сегодня с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.

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