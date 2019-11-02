ОВЦС УПЦ опубликовал заявление по поводу признания Архиепископом Афинским Иеронимом украинских раскольников. В Грузинской Патриархии назревает раскол. Военные ЛНР и Украины успешно завершили отвод своих сил у посёлка Золотое

21 октября 2019 года Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил главе украинских раскольников Епифанию Думенко письмо, в котором заявил о фактическом признании «ПЦУ». В связи с этим Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви опубликовал официальное заявление:

«Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции Церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как Православию в Украине, так и всеправославному единству. Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви.

Украинская Православная Церковь неоднократно доносила свою позицию до сведения Предстоятеля и епископата Элладской Православной Церкви и информировала о реальной ситуации в церковной среде Украины. К сожалению, Элладская Православная Церковь солидаризировалась с ошибочными действиями Константинопольского Патриархата.

Жаль, что интересы греческой солидарности, которые сегодня фактически стали проявлением этнофилетизма, выше интересов всей полноты Православия. Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению.

Вместе с тем выражаем сердечную благодарность тем архиереям, священникам, монахам и мирянам Элладской Православной Церкви, которые возвышали свой голос и призывали Архиепископа Иеронима и иерархию Элладской Церкви не делать этого и смело с дерзновением свидетельствовали об истине и защищали канонический порядок в Церкви.

В истории Православной Церкви, особенно в эпоху Вселенских Соборов, но и не только, было много моментов, когда сторонники ересей и расколов получали временные победы над Церковью. Однако рано или поздно приходило время и истина Христова побеждала. Не сомневаемся, что так будет и на этот раз, даже если ждать придется долго.

Жаль, что своими действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская Церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней.

Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении и сослужении с духовенством Элладской Церкви будет принимать Священный Синод Украинской Православной Церкви".

Русская линия

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Митрополит Чкондидский Петр ввёл в заблуждение журналистов и грузинскую общественность, когда заявил, что Синод Грузинской Православной Церкви лишил его сана. На самом деле за свои клеветнические заявления владыка был отстранён от своей кафедры и запрещён в служении. Однако, если он продолжил действовать в том же духе, то не исключено, что его лишат и сана.

В настоящее время по решению Синода владыка Петр должен отправиться в монастырь Шиомгвиме на покаяние. Однако, никакого желания исполнять решение Синода сам митрополит Петр не изъявляет. Не хотят признавать решение Синода и некоторые священники Чкондидской епархии.

1 ноября 2019 года священнослужители епархии Чкондиди собрались в резиденции митрополита в Мартвили и заявили, что не намерены мириться с произошедшим и не примут новоназначенного управляющего епархией, которым стал епископ Цакский Григол (Кация), сообщает Sputnik Грузия.

«Мы не смиримся с несправедливостью. Наше главное требование, чтобы рассмотрение основных вопросов проходило не на фоне эмоций и волнений, а чтобы были даны правильные ответы. Непонятно почему его лишили права проведения богослужения», — заявил настоятель мужского монастыря Святого Амвросия Исповедника Андриа (Сария).

«Сначала они должны дать ответ. Как говорит сам владыка, если он заслуживает наказания, то он будет расстрижен или наказан, а если нет, то наказан должен быть тот, о ком он говорит», — добавил священнослужитель, подчеркнув, что у сторонников владыки Петра «есть возможность для ответной реакции».

Таким образом, в Грузинской Православной Церкви на ровном месте может возникнуть раскол.

Впрочем, грузинские власти уже дали понять, что не допустят того, чтобы сторонники владыки Петра захватили грузинские храмы.

«Вчера мы увидели целенаправленную атаку на Церковь и государство. Отдельные лица, которые не хотят мирного и спокойного развития, пытаются различными провокациями нанести вред будущему нашей страны», — заявил в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария, слова которого приводит Интерфакс.

Он подчеркнул, что подобные выпады недопустимы, так как «Патриарх является символом Церкви и символом государства». «Мы никому не дадим возможность поставить под сомнение наш завтрашний день», — заявил премьер, встретившись сегодня с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.

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То, чего никак не удавалось сделать при президенте Украины Петре Порошенко, при Владимире Зеленском не без проблем (ему пришлось лично унимать украинских националистов), но осуществить удалось — представители Луганска и Киева сумели развести свои войска в районе н.п. Золотое на линии соприкосновения, сообщает «Русская весна».

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованным в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 „Золотое“, о чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств», — сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Вслед за ЛНР представители Вооружённых сил Украины также заявили о завершении отвода своих сил и средств у линии разграничения в указанном населённом пункте.

По словам начальника пресс-центра штаба «ООС» Андрея Агеева, с окончанием разведения сил начинается период его верификации (подтверждения).

«Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть — это верификация — отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены», — пояснил представитель украинской стороны.

Далее, по словам Агеева, в течение следующих 30 дней под контролем наблюдателей ОБСЕ будет проходить демонтаж позиций и сооружений с обеих сторон.

Отметим, что вслед за Золотым отвод сил и средств должен состояться в посёлке Петровском. Это последнее условие для встречи президентов нормандской четвёрки.

Русская линия