Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ. В Москве прошло очередное заседание Св. Синода. Большинство россиян считают лучшим городом для переезда не Москву, а город на Неве

1 ноября 2019 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщает Патриархия.Ru.

Грамота была подписана в двух экземплярах.

Один экземпляр будет вручён 3 ноября за богослужением в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

На церемонии присутствовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, управляющий делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Дионисий, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

2 — 4 ноября в Москве пройдут широкие церковные торжества по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном.

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29 октября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода имели суждение о поданном прошении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии.

Рассмотрев прошение, члены Синода приняли во внимание большой объём работ и поставленных перед митрополитом Саввой задач по епархиальному управлению Тверской епархией и постановили:

1. Удовлетворить прошение Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии, выразив ему благодарность за понесённые труды.

2. Управляющим делами Московской Патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить Преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.

Помимо этого, Синод рассмотрел рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия и постановил:

1. Включить имя протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Феодора Каллистова совершать 21 августа / 3 сентября в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Феодора Каллистова, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

Члены Синода также утвердили:

а. тропарь и кондак священноисповеднику Иоанну Оленевскому (Калинину);

б. тропарь, кондак и молитву священномученику Константину Ростовскому (Верецкому);

в. тропарь, кондак и молитву священномученику Иоанну (Державину);

г. тропарь, кондак и молитву священномученику Михаилу (Рыбину).

В Донской духовной семинарии решением Синода была открыта магистерская программа по профилю «Государственно-конфессиональные отношения».

В связи с сообщением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о восполнении клира Русской духовной миссии в Иерусалиме на Святую Землю был направлен иеромонах Афанасий (Букин), клирик Санкт-Петербургской епархии.

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Любопытную статистику представил на своих страницах Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучивший вопрос о том, в какой российский город хотели бы при возможности переехать россияне, сообщает lenta.ru/">Lenta.Ru.

Оказалось, что число тех, кто хотел бы оказаться в Северной столице почти в два раза больше, чем в Москве. Так в Санкт-Петербург хотят переехать 15 процентов россиян, 8 процентов предпочитают переехать в Москву, а 6 процентов — в Краснодар.

В целом к переезду в другой город готовы 25 процентов опрошенных, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. 61 процент хотят переехать в город, а 34 процента респондентов планируют жить в сельской местности.

Чаще всего россияне меняют место жительства из-за отсутствия работы (18 процентов). Также на желание переехать влияют более высокий уровень жизни в другом городе (15 процентов) и неблагополучная экологическая обстановка на малой родине (13 процентов). Ещё по семь процентов хотят уехать из-за хорошего образования и для расширения перспектив.

Эксперты отмечают, что в России крайне низкий уровень внутренней миграции, и она носит ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.

Больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Наименьшее число желающих покинуть малую родину оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

Русская линия