Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2. От этого решения Дании зависело, будет ли отложен запуск газопровода, сообщает газета «Коммерсант».

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учётом заботы о ресурсах и окружающей среде и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить», — говорится в заявлении. Карта такого маршрута опубликована на сайте агентства. Речь идёт об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Запуск «Северного потока-2» ожидался к концу этого года. Однако в связи с тем, что Дания не выдавала разрешение на прокладку трубопровода по заявленному маршруту, его ввод мог быть отложен как минимум на полгода, заявляли в Nord Stream 2.

В октябре глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что у оператора проекта есть «хорошие шансы» получить от Дании разрешение на строительство «Северного потока-2». Министр энергетики России Александр Новак также говорил о том, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

Сама компания Nord Stream 2 заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнёт в Дании в ближайшие недели, сообщает ТАСС.

В заявке Nord Stream 2, поданной в апреле этого года, было предложено два альтернативных маршрута юго-восточнее Борнхольма протяженностью 164 км и 147 км. Датские власти одобрили кратчайший из двух маршрутов, так как он, по оценке энергетического агентства, является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Предложенный в 2018 году северо-западный маршрут был отклонён Данией, так как может повлиять на судоходство в этой зоне и сеть охранных участков «Натура-2000».

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения строительства — конец 2019 года. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Это значит, что теперь газопровод может быть сдан в срок, и это серьёзно усилит позиции России на переговорах с Украиной по новому договору на транзит газа в Европу.

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Глава украинских раскольников Епифаний Думенко получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II мирную грамоту, которая знаменует собой официальное признание «ПЦУ» со стороны Элладской Церкви и углубление раскола на Украине и во всём православном мире. Об этом сообщается на сайте украинских раскольников, передаёт СПЖ.

«С большим удовольствием мы получили Патриаршее письмо за номером 1119 от 24 декабря 2018 года, из которого мы узнали об инициативе и действиях Первопрестольной и Первоответственной Константинопольской Церкви, которая рассмотрев благосклонно вопрос относительно Вас и Иерархов вокруг Вас, священного клира и верного Господу народа, привела в порядок разделения в пастве нашего Архипастыря Господа и Спасителя нашего, — гласит текст документа. — А также узнали о синодальном рассмотрении Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата провозглашения автокефалии и самоуправления Святейшей Церкви Украины, отмеченной теми же правами и обязанностями, которые имеют другие Автокефальные Церкви».

Предстоятель Элладской Церкви в своем письме сообщил, что в декабре 2018 года он «с радостью» получил мирные грамоты о «каноническом избрании» Епифания. В ответ он направил от имени всей своей Церкви поздравления главе «ПЦУ».

«Мы направили Вашему Блаженству искренние поздравления лично наши, Священной Иерархии и набожного клира, боголюбивого народа Святейшей Элладской Церкви и пожелания просветления и поддержки Божественной Троицы в исполнении Вами ваших новых и полных ответственности обязанностей в качестве Предстоятеля Украинской Церкви», — написал Архиепископ Афинский Иероним.

По его словам, решение Константинопольского Патриарха Варфоломея относительно создания «ПЦУ» принесло в Элладскую Церковь радость.

«Радуемся и мы доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всём, преграду, которая нас разделяла, привнося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви, а также совместному в современном мире свидетельству Православия», — поделился с Епифанием Предстоятель Элладской Церкви.

В своем письме Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пожелал главе «ПЦУ» «освободить Церковь Украины полностью от беспокойства, которое взбудоражило её, разрушая её единство, и восстановить в ней в полной мере мир, покой и стабильность во славу Бога и всей ойкумены Православия».

Характерно, что практически в каждом утверждении Предстоятеля Элладской Церкви содержится откровенная ложь и лукавство. Обращаясь к раскольникам, которые сами и учинили разделение на Украине и которых не признавал многие годы весь православный мир, Архиепископ Иероним желает им «освободить Церковь Украины» от раскола, то есть переворачивает всё с ног на голове, и, по сути, называет раскольниками священноначалие канонической Украинской Православной Церкви.

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Архиепископ Кентерберийский, предстоятель Англиканской церкви Британии и глава всемирного сообщества Англиканских церквей Джастин Уэлби признал, что принимает лекарства против депрессии, и призвал верующих и страждущих, что «ходят во тьме», к открытости и взаимопомощи в борьбе с душевными расстройствами, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Theguardian.

«В прошлом году я осознал, что у меня депрессия, — поведал архиепископ Джастин Уэлби в интервью каналу BBC Radio 4 „Мысль дня“ в канун Конференции по психическому здоровью в Ламбетском дворце в Лондоне. — Моя дочь, также страдающая депрессией, открыто делилась собственными переживаниями и тем самым помогла мне понять, что в этом нет ничего постыдного. Такова жизнь — каждый может заболеть, и каждому нужна помощь».

Позже, в дальнейших беседах на конференции, Уэлби признал, что какое-то время ежедневно принимал антидепрессанты и «в целом хорошо справлялся с болезнью». Он также отметил, что ему оказалось «довольно просто» делиться проблемами психического здоровья, но при этом его тревожила мысль о собратьях по несчастью, скрывающих своё состояние, «не зная, как отреагирует начальство на известие о болезни», то есть из боязни утратить работу. «Многие работодатели воспринимают состояние депрессии в таком ключе, что человек не может встать с постели по утрам и не может выполнять свою работу должным образом», пояснил архиепископ.

Архиепископ Уэлби и ранее упоминал о своей борьбе с депрессией. Так в своем интервью журналу GQ два года назад он признавался: «У меня бывают такие моменты когда объективно всё вроде бы хорошо, но чувствуешь себя так — это состояние трудно описать словами — что ты совершенно безнадёжен». При этом он признался, что никогда не обращался за профессиональной помощью в борьбе с «чёрным псом» депрессии (по выражению Уинстона Черчилля), но часто чувствует, что она была бы кстати.

В прошлом году архиепископ выступал в программе BBC вместе со своей дочерью Кэтрин Уэлби-Робертс. Она говорила о своей борьбе с болезнью и мыслями о самоубийстве, признавая, что церковь не всегда знает, чем помочь таким больным. «Если вы первым делом слышите от духовника — могу ли я помолиться за ваше исцеление? — то это означает, что он вас не слышит или не понимает», отметила Кэтрин.

Конференция под названием «Вера и психическое здоровье: христианский ответ» была задумана для привлечения общественного внимания к проблемам психических расстройств и изучения способов помощи больным со стороны Англиканской церкви. Однако архиепископ Уэлби фактически признал, что Англиканская церковь не знает, что предложить для борьбы с депрессией. Многие церкви пытаются предлагать приют, заботу и помощь страдающим подобными расстройствами, «однако универсальный способ лечения пока не найден, и нам приходится усердно трудиться над этим», отметил архиепископ.

Стоит отметить, то, что протестанты называют депрессией, Святые отцы именуют грехом уныния. В качестве борьбы с этим грехом Православная Церковь предлагает в первую очередь глубокое раскаяние, причащение святых Христовых Тайн, делание добрых дел, чтение Священного Писания и молитву, то есть всё то, что неизменно привлекает к человеку врачующую душу благодать Божию.

Впрочем, протестантизм и в том числе Англиканская церковь настолько выхолостили христианство, что в заболевании депрессией главы Англиканской церкви нет ничего удивительного — это лишь ещё одно свидетельство ложности того пути, по которому пошли верующие, протестовавшие против порядков, царивших некогда в Католической церкви.

Русская линия