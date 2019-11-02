Сегодня мы вспоминаем Императрицу Александру Федоровну — супругу Императора Николая I, мать Государя Александра II Освободителя — скончавшуюся 20 октября 1860 года.

Она родилась 1 июля 1798 г. в Берлине и была дочерью короля Прусского Фридриха-Вильгельма III и королевы Луизы-Августы-Вильгельмины. В 1814 г. Великий князь Николай Павлович (будущий Император Николай I), отправляясь по долгу службы в Берлин, где стояла разгромившая Наполеона Русская армия, увидел и полюбил принцессу Шарлотту; в том же чувстве призналась и она в письме к своему брату Вильгельму. В 1817 г. принцесса выехала в Санкт-Петербург, а 1 июля 1817 г. состоялось бракосочетание Александры Федоровны (как нарекли принцессу по присоединении к Православию) и Великого князя Николая. Александра Федоровна считалась одной из самых красивых женщин своего времени, ей была посвящена строка В.А.Жуковского (обучавшего будущую Императрицу русскому языку) «Гений чистой красоты», повторенная затем А.С.Пушкиным.

По восшествии на Престол Императора Николая I, 22 августа 1826 г. Александра Федоровна была коронована в Москве, а 12 мая 1829 г. и в Варшаве. С 1828 г. в ее ведение поступили все учреждения Императрицы Марии Федоровны; она лично вникала в их устройство, увеличила число и реорганизовала их. Более 2/3 личных сумм Царица тратила на дела благотворения и милосердия; помощь выражалась не одними деньгами, но и участием ко всякому, доходившему до ее сведения, горю. Царица покровительствовала Императорскому женскому патриотическому обществу и Елизаветинскому институту. Пользуясь неизменным влиянием на Государя, Александра Федоровна часто смягчала проявления строгости, характеризующие эпоху николаевского царствования. Частые поездки Императрицы заграницу, вызывавшиеся болезненностью, тоже сопровождались щедрыми затратами на благотворения. Похоронена Императрица в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, ее именем назван Александринский театр.

Сегодня русские монархисты также чтят память Императора Александра III Миротворца, скончавшегося в 1894 году.

Он родился 26 февраля 1845 г., был вторым сыном Императора Александра II. После кончины старшего брата Николая стал Цесаревичем, на престол вступил 2 марта 1881 г. после гибели отца, коронован 15 мая 1883 г. Государь получил прекрасное гуманитарное и военное образование, был образцовым семьянином, глубоко чтил отца и мать, имел шестерых детей, был глубоко православным христианином, горячо любил Россию и русские обычаи, строго ограничивал инославные веры и космополитические силы разложения. За время своего недолгого царствования Император покровительствовал всему русскому. Он был создателем и первым председателем Русского исторического общества, при его деятельном участии и отчасти на его собственные средства создан Русский музей, после кончины Александра III и вплоть до 1917 г. носивший его имя.

Во внутренней политике Государь принял ряд льгот трудящемуся русскому народу: он понизил выкупные платежи по реформе 1861 г., создал Крестьянский поземельный банк, ввел институт земских начальников, призванных опекать крестьянское население страны. Одновременно с этим был проведен целый комплекс мер (т.н. «контрреформы»), призванный исправить недостатки либеральных реформ 1860−1870-х гг. и сообразовать их с российскими реалиями.

Во внешней политике Император Александр III стремился оградить страну от всяческих авантюр. Свое прозвание «Миротворец» он получил по истинно народному мнению. Ему удалось, без войны отразив попытки агрессивного вмешательства Великобритании, практически бескровно присоединить к России обширные пространства в Средней Азии. При нем Россия воссоздала мощный Черноморский флот, заметно была усилена и сухопутная армия. Как говорил Александр III, «у России только два союзника — армия и флот».

В это царствование Россия достигла вершины своего могущества. Александр III проводил твердую консервативную политику, русскими монархистами он почитался как образец правителя. Обладая от природы богатырским здоровьем, Александр III неожиданно скончался, не дожив до 50 лет.

Сегодня также день памяти всероссийского проповедника, христианского мыслителя и писателя, доктора церковной истории, духовного лидера русского патриотического движения конца ХХ века митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), скончавшегося в 1995 году.

Он родился 9 октября 1927 г. в Херсонской области, в крестьянской семье и в миру звался Иваном Матвеевичем. В конце 1944 г. был призван в армию, но в апреле 1945 г. признан негодным к несению воинской службы. В 1946 г. рукоположен во диакона, а в 1948 г. — во иерея. Образование получил в Саратовской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии, которую закончил в 1955 г. со степенью кандидата богословия. Осенью 1956 г. принял постриг и был назначен преподавателем Минской духовной семинарии. Через год по ходатайству архиепископа Мануила (Лемешевского) был переведен в Чебоксары, где помогал владыке работать над трудами по истории церкви. Затем служил преподавателем Саратовской семинарии и священником в Самаре, продолжая заниматься научной работой. В 1961 г. возведен в сан игумена, а к Пасхе 1964 г. — в сан архимандрита. 12 декабря 1965 г. хиротонисан во епископа Сызранского, а в феврале 1966 г. защитил диссертацию и был удостоен ученой степени магистра богословия. В 1969 г. он был утвержден епископом Куйбышевским и Сызранским, в 1976 г. возведен в сан архиепископа. В 1988 г. владыке было присвоено звание доктора церковной истории.

С августа 1990 г. владыка Иоанн в сане митрополита возглавил Санкт-Петербургскую кафедру. Здесь трудами владыки были восстановлены и отремонтированы многие храмы, возвращенные епархии, возобновились богослужения в Казанском и Измайловском соборах. По его инициативе возродился журнал «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», начала выходить газета «Православный Санкт-Петербург», было создано православное издательство «Царское дело». Митрополит Иоанн принимал участие в работе комиссии по подготовке канонизации Св. Царственных Мучеников. Он был не только опытным архиереем, но и дивным старцем, окормлявшим сотни духовных чад, стяжавшим от Господа множество Его чудесных дарований: милосердия, нестяжательности, прозорливости, а главное — ревностной, богоугодной молитвы.

Но в северной столице Господь возложил на него еще одно служение всероссийскую проповедь Православия. Причины нынешней русской смуты, трагедия уничтожения великой некогда державы, духовное одичание народа — таковы лишь некоторые темы многочисленных выступлений владыки на страницах российской печати. В чем смысл русской истории? Что необходимо для возрождения самосознания Русского Народа, величия и мощи Святой Руси? Как осуществляется в нашей стране тайна беззакония? Ответы на эти и многие другие вопросы давал митрополит Иоанн в своих литературных трудах «Самодержавие духа», «Одоление смуты», «Голос Вечности», «Русь Соборная», «Стояние в вере». Благодаря активной деятельности на ниве публицистики и проповедничества владыка стал признанным духовным лидером православно-патриотических сил России, создателем современной идеологии русского национального возрождения. «Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким важнейшим истинам: «русская идея» — это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте; «русская демократия» — это соборность; «русская идеология» — это Православие; «русский порядок» — это державность; «русское государство» — это Россия во всем многообразии исторических форм ее существования; государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России — Святая Русь; патриотизм — религиозный долг каждого благочестивого христианина; Русская Православная Церковь — соборная совесть народа.

Митрополит Иоанн скоропостижно скончался в результате сердечного приступа. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его могила стала для православных местом паломничества.

Русская линия