Большинство россиян считают лучшим городом для переезда не Москву, а город на Неве…

Любопытную статистику представил на своих страницах Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучивший вопрос о том, в какой российский город хотели бы при возможности переехать россияне, сообщает Lenta.Ru.

Оказалось, что число тех, кто хотел бы оказаться в Северной столице почти в два раза больше, чем в Москве. Так в Санкт-Петербург хотят переехать 15 процентов россиян, 8 процентов предпочитают переехать в Москву, а 6 процентов — в Краснодар.

В целом к переезду в другой город готовы 25 процентов опрошенных, в основном это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. 61 процент хотят переехать в город, а 34 процента респондентов планируют жить в сельской местности.

Чаще всего россияне меняют место жительства из-за отсутствия работы (18 процентов). Также на желание переехать влияют более высокий уровень жизни в другом городе (15 процентов) и неблагополучная экологическая обстановка на малой родине (13 процентов). Ещё по семь процентов хотят уехать из-за хорошего образования и для расширения перспектив.

Эксперты отмечают, что в России крайне низкий уровень внутренней миграции, и она носит ступенчатый характер: люди переезжают в районный центр, потом в региональные или республиканские центры, а затем — в города федерального значения.

Больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Наименьшее число желающих покинуть малую родину оказалось в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

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