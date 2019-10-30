Глава украинских раскольников Епифаний Думенко получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II мирную грамоту, которая знаменует собой официальное признание «ПЦУ» со стороны Элладской Церкви и углубление раскола на Украине и во всём православном мире. Об этом сообщается на сайте украинских раскольников, передаёт СПЖ.

«С большим удовольствием мы получили Патриаршее письмо за номером 1119 от 24 декабря 2018 года, из которого мы узнали об инициативе и действиях Первопрестольной и Первоответственной Константинопольской Церкви, которая рассмотрев благосклонно вопрос относительно Вас и Иерархов вокруг Вас, священного клира и верного Господу народа, привела в порядок разделения в пастве нашего Архипастыря Господа и Спасителя нашего, — гласит текст документа. — А также узнали о синодальном рассмотрении Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата провозглашения автокефалии и самоуправления Святейшей Церкви Украины, отмеченной теми же правами и обязанностями, которые имеют другие Автокефальные Церкви».

Предстоятель Элладской Церкви в своем письме сообщил, что в декабре 2018 года он «с радостью» получил мирные грамоты о «каноническом избрании» Епифания. В ответ он направил от имени всей своей Церкви поздравления главе «ПЦУ».

«Мы направили Вашему Блаженству искренние поздравления лично наши, Священной Иерархии и набожного клира, боголюбивого народа Святейшей Элладской Церкви и пожелания просветления и поддержки Божественной Троицы в исполнении Вами ваших новых и полных ответственности обязанностей в качестве Предстоятеля Украинской Церкви», — написал Архиепископ Афинский Иероним.

По его словам, решение Константинопольского Патриарха Варфоломея относительно создания «ПЦУ» принесло в Элладскую Церковь радость.

«Радуемся и мы доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла посередине между Вами и нами, православными и братьями во всём, преграду, которая нас разделяла, привнося печали, крупные скандалы и большой вред всей Церкви, а также совместному в современном мире свидетельству Православия», — поделился с Епифанием Предстоятель Элладской Церкви.

В своем письме Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним пожелал главе «ПЦУ» «освободить Церковь Украины полностью от беспокойства, которое взбудоражило её, разрушая её единство, и восстановить в ней в полной мере мир, покой и стабильность во славу Бога и всей ойкумены Православия».

Характерно, что практически в каждом утверждении Предстоятеля Элладской Церкви содержится откровенная ложь и лукавство. Обращаясь к раскольникам, которые сами и учинили разделение на Украине и которых не признавал многие годы весь православный мир, Архиепископ Иероним желает им «освободить Церковь Украины» от раскола, то есть переворачивает всё с ног на голове, и, по сути, называет раскольниками священноначалие канонической Украинской Православной Церкви.

Русская линия