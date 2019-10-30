Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2. От этого решения Дании зависело, будет ли отложен запуск газопровода, сообщает газета «Коммерсант».

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учётом заботы о ресурсах и окружающей среде и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить», — говорится в заявлении. Карта такого маршрута опубликована на сайте агентства. Речь идёт об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Запуск «Северного потока-2» ожидался к концу этого года. Однако в связи с тем, что Дания не выдавала разрешение на прокладку трубопровода по заявленному маршруту, его ввод мог быть отложен как минимум на полгода, заявляли в Nord Stream 2.

В октябре глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что у оператора проекта есть «хорошие шансы» получить от Дании разрешение на строительство «Северного потока-2». Министр энергетики России Александр Новак также говорил о том, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

Сама компания Nord Stream 2 заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнёт в Дании в ближайшие недели, сообщает ТАСС.

В заявке Nord Stream 2, поданной в апреле этого года, было предложено два альтернативных маршрута юго-восточнее Борнхольма протяженностью 164 км и 147 км. Датские власти одобрили кратчайший из двух маршрутов, так как он, по оценке энергетического агентства, является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Предложенный в 2018 году северо-западный маршрут был отклонён Данией, так как может повлиять на судоходство в этой зоне и сеть охранных участков «Натура-2000».

На сегодняшний день «Северный поток — 2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения строительства — конец 2019 года. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Это значит, что теперь газопровод может быть сдан в срок, и это серьёзно усилит позиции России на переговорах с Украиной по новому договору на транзит газа в Европу.

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