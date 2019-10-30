Президент России Владимир Путин в ходе визита в Венгрию встретится с главами христианских ближневосточных Церквей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт Интерфакс.

По его словам, эту встречу организовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Вы знаете, что Россия очень много делает для защиты христианских Церквей на Ближнем Востоке, много она делала для этого и в Сирии. Встреча будет интересной», — отметил Песков.

В свою очередь, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что собеседниками Президента России на упомянутой встрече станут, в частности, Патриарх Антиохийский Иоанн, Сиро-Яковитский патриарх Игнатий и другие духовные лидеры.

«Они будут обсуждать участие в различных гуманитарных проектах, направленных на помощь беженцам, участие в восстановлении храмов и социальной инфраструктуры», — сказал митрополит Иларион в кулуарах проходящего в Москве VI пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета.

Не секрет, что в последние годы США уделяют огромное внимание своей политике на православном направлении. В частности, американские дипломаты принимают активные усилия, чтобы поддержать претензии Фанара на верховенство в православном мире. В связи с этим они начали оказывать серьёзное давление на ближневосточные Поместные Православные Церкви.

В этих условиях встречу Владимира Путина с Антиохийским Патриархом Иоанном и другими христианскими лидера Ближнего Востоке сложно переоценить. Пока только Элладская Православная Церковь поддалась на давление Фанара и США и фактически согласилась признать особые права Патриарха Варфоломея в православном мире. Другие же Поместные Церкви не согласны с этим, и они нуждаются в поддержке.

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