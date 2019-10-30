В Русской Православной Церкви надеются, что ни одна другая Поместная Православная Церковь не последует примеру Элладской Церкви, которая «следует в фарватере Константинопольского патриарха», заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион после пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета, сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем о том, что Элладская Церковь приняла такое решение, но понимаем, что она не самостоятельная, половина её иерархов — являются иерархами Константинопольского Патриархата. Своей внешней политики у неё нет, поэтому она всегда следует в фарватере Константинопольского Патриарха. Мы надеемся, что ни одна другая Поместная Православная Церковь не последует этому печальному примеру», — сказал митрополит Иларион, комментируя информацию о письме из Элладской Церкви к главе ПЦУ.

17 октября Синод Русской Православной Церкви уполномочил Патриарха Кирилла не поминать Предстоятеля ЭПЦ Архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает «ПЦУ» и её главу Епифания (Думенко) и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, Русская Церковь сохранит с Элладской Православной Церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь «через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами».

Русская линия