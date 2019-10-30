21 октября 2019 года Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил главе украинских раскольников Епифанию Думенко письмо, в котором заявил о фактическом признании «ПЦУ». В связи с этим Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви опубликовал официальное заявление:

«Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции Церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как Православию в Украине, так и всеправославному единству. Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви.

Украинская Православная Церковь неоднократно доносила свою позицию до сведения Предстоятеля и епископата Элладской Православной Церкви и информировала о реальной ситуации в церковной среде Украины. К сожалению, Элладская Православная Церковь солидаризировалась с ошибочными действиями Константинопольского Патриархата.

Жаль, что интересы греческой солидарности, которые сегодня фактически стали проявлением этнофилетизма, выше интересов всей полноты Православия. Жаль, что геополитические и политические факторы взяли верх над Православной Церковью в Элладе, которая подверглась внешнему давлению.

Вместе с тем выражаем сердечную благодарность тем архиереям, священникам, монахам и мирянам Элладской Православной Церкви, которые возвышали свой голос и призывали Архиепископа Иеронима и иерархию Элладской Церкви не делать этого и смело с дерзновением свидетельствовали об истине и защищали канонический порядок в Церкви.

В истории Православной Церкви, особенно в эпоху Вселенских Соборов, но и не только, было много моментов, когда сторонники ересей и расколов получали временные победы над Церковью. Однако рано или поздно приходило время и истина Христова побеждала. Не сомневаемся, что так будет и на этот раз, даже если ждать придется долго.

Жаль, что своими действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская Церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней.

Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении и сослужении с духовенством Элладской Церкви будет принимать Священный Синод Украинской Православной Церкви".

Русская линия