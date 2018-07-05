1 июля 2018 года на Бутовском полигоне состоялась общественная презентация первых залов музея о жертвах Бутово. В открытии музея принимали участия люди, которые активно помогали его рождению и становлению, — это историки, представители музейного сообщества, члены общества «Мемориал», представители правительства Москвы, родственники тех, кто был расстрелян на полигоне в 1937—1938 годах, сообщает сайт храма Святых Новомучеников и Исповедников российских в Бутове.

Собравшихся тепло приветствовал настоятель храма протоиерей Кирилл Каледа, который совершил молебное пение на начало благого дела.

«Музей — это необходимая составная часть мемориала, — подчеркнул директор Мемориально-просветительского центра „Бутово“, автор концепции созданного музея Игорь Гарькавый. — Мы шли к этому событию — к открытию музея — больше десяти лет, хотя с самых наших первых шагов по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, было ясно, что здесь, в Бутово непременно должен быть музей. Теперь он есть, мы рады продемонстрировать результаты нашей работы».

Вслед за краткой презентацией, рассказывающей о том, как создавалась концепция экспозиции, и как она видоизменялась в процессе воплощения в жизнь, директор МПЦ «Бутово» провёл для собравшихся экскурсию по залам музея. «Мы готовы начать проводить экскурсии, — сказал Игорь Гарькавый. — Но на первых порах будем вынуждены ограничиться организованными группами с обязательным сопровождением экскурсоводом. В то числе и потому, что мы не смогли пока сделать подробные экспликации ко всем экспонатам. Желающие попасть на экскурсию в музей могут обратиться в наш паломнический центр».

Известная исследовательница эпохи красного террора Лидия Головкова, познакомившись с экспозицией музея, смущенно сказала, что раньше еще раздумывала отдать ли в музей ту или иную вещь, а теперь поняла, что с лёгким сердцем отдаст всё, что может пополнить фонды Бутовского музея.

Тему подхватила глава Международного общества «Мемориал» Елена Жемкова. По её мнению, музей должен продолжал пополнять свои фонды, не ограничиваясь тем, что может быть уже представлено в экспозиции или может быть к ней добавлено. Музейная работа, как отметила Елена Жемкова, предполагает не только создание постоянной экспозиции, но и участие в выставочной деятельности, в том числе и предоставление для экспонирования на различных площадках отдельных материалов из фондов музея.

«Мы активно сотрудничали с мемориально-просветительских центром „Бутово“ в прошлые годы и будем сотрудничать впредь. В том числе мы считаем далеко не законченной исследовательскую работу в Бутово, и будем продолжать её до тех пор, пока не найдём однозначных ответов на все вопросы», — добавила Елена Жемкова.

На качество экспозиции обратила внимание доцент кафедру музеологии РГГУ Ольга Черкаева. «Так часто прекрасную концепцию, заложенную в основание музея, не удается воплотить в реальности. Сегодня и здесь мы видим пример удачной реализации интересной и глубокой концепции. Могу совершенно искренне поздравить создателей музея с отличным результатом многолетней работы», — заявил она.

Москвичи несомненно проявит живой интерес к этому музею, считает Марина Суслова из Комитета общественных связей правительства Москвы. Она выразила надежду на то, что столичное правительство будет оказывать поддержку его деятельности.

Русская линия