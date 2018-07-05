Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова поддерживает инициативу учреждения нового праздника — Дня отца, сообщает ТАСС.

«Да, я считаю, это важно. У нас есть День матери, День семьи, День ребенка. Поэтому я считаю, что это абсолютно адекватно. Более того, в России есть уже опыт проведения этого дня [в регионах], есть международный День отца, он празднуется, поэтому, я думаю, России хорошо бы установить свой праздник», — сказала она в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в ходе заседания группы экспертов с участием Кузнецовой обсуждалась инициатива общественников установить «в целях повышения социальной значимости отцовства День отца и отмечать его в последнее воскресенье октября».

В середине июня глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник — День отца, который будет отмечаться в конце октября.

Таким образом, будет исправлен перекос, который наблюдается в вопросе празднования семейных праздников в России.

Впрочем, пока российские законы, касающиеся семейной проблематики, по-прежнему, ориентированы в первую очередь на поддержку женщин и в меньшей степени мужчин. Мужья в связи с этим в семейных вопросах не имеют равных прав с жёнами.

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