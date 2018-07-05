Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в забайкальском городе Шилка протоиерей Александр Тылькевич выступил против послабления в вопросе продажи алкоголя в Забайкалье и призвал объявить несколько забайкальских деревень зонами трезвости, сообщает Интерфакс-Религия.

Накануне в Забайкалье приняли закон, согласно которому в регионе будет действовать федеральная норма по времени продажи алкоголя — с 08:00 до 23:00. До принятия закона спиртное в Забайкалье можно было купить лишь с 11:00 до 20:00. Изменения вступят в силу уже этим летом, и это вызывает беспокойство у духовенства.

«Мы смотрим здесь на пример Якутии. Она по большей части трезвая — по инициативе самих граждан. Мы знаем, что северянам нельзя употреблять алкоголь, потому что у них нет в организме алкогольдегидрогеназы, поэтому они очень быстро становятся алкоголиками. Никогда раньше, до прихода сюда славян, якуты, буряты, эвенки не употребляли алкоголя. Но мы сейчас видим, что осталось от тунгусов, от эвенков — практически ничего. И всё это работа алкоголя», — сказал священник в четверг порталу Заб.ру.

Для начала священник предлагает сделать зонами трезвости село Верхний Умыкэй и село Мирсаново, но таких населенных пунктов, по его мнению, может быть намного больше.

«У нас был прецедент в своё время, когда бабы с вилами пришли к главе посёлка в Газимуро-Заводском районе и заставили его вместе с ними пойти к людям, которые продают алкоголь и сказать: „если не прекратите, то даже разбирательств никаких не будет, а будет расправа“. А бабы с вилами — это страшная штука, с ними лучше не шутить. И в этой деревне прекратилась продажа алкоголя», — рассказал отец Александр.

Глава администрации села позже рассказывал священнику, что жители стали ездить за алкоголем в соседнюю деревню, но «за второй уже ехать опасно, да и далеко». Уровень потребления алкогольных напитков снизился.

«Я являюсь настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери „Неупиваемая чаша“. Огромное количество народу приходит и молятся о том, чтобы это безобразие прекратилось. Потому что его прекратить добровольно невозможно, его надо только властно, как у нас в России до 1917 года это произошло», — подчеркнул священник, обратив внимание, что в соседней Якутии уже более 60 сёл объявили себя «территориями трезвости».

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