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Сводка новостей от 5 июля 2018

В Кривом Роге появится памятник святому равноапостольному князю Владимиру
Монумент решено установить в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси…

Святой равноапостольный великий князь ВладимирСвященники Криворожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Антоний Бондарь и протоиерей Евгений Кльосов приняли участие в заседании оргкомитета по подготовке и установке памятника святому равноапостольному князю Владимиру, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отмечается, возведение в Кривом Роге ещё одного скульптурного образа святого князя Владимира приурочено к дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.

В частности, участники заседания прослушали отчёт о выполнении подготовительных работ и рассмотрели эскиз памятника святому Крестителю Руси. Также обсудили планы по подготовке праздничных мероприятий.

Сейчас решается вопрос, где именно будет установлен монумент святому князю.

27 — 28 июля по случаю юбилея Крещения Руси и памяти святого благоверного князя Владимира в России, Украине и Белоруссии пройдут широкие церковные торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси.

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В Кривом Роге появится памятник святому равноапостольному князю Владимиру
Монумент решено установить в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси...

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