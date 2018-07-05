В Кривом Роге появится памятник святому равноапостольному князю Владимиру
Монумент решено установить в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси…
Священники Криворожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Антоний Бондарь и протоиерей Евгений Кльосов приняли участие в заседании оргкомитета по подготовке и установке памятника святому равноапостольному князю Владимиру, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Как отмечается, возведение в Кривом Роге ещё одного скульптурного образа святого князя Владимира приурочено к дню празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.
В частности, участники заседания прослушали отчёт о выполнении подготовительных работ и рассмотрели эскиз памятника святому Крестителю Руси. Также обсудили планы по подготовке праздничных мероприятий.
Сейчас решается вопрос, где именно будет установлен монумент святому князю.
27 — 28 июля по случаю юбилея Крещения Руси и памяти святого благоверного князя Владимира в России, Украине и Белоруссии пройдут широкие церковные торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси.