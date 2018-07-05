Ещё двое англичан были отправлены под Солсбери тем же ядом, что и бывший сотрудник ГРУ и его дочь…

Английским правоохранителям предстоит выяснить и объяснить общественности, кто и с какими целями мог отравить ещё двух граждан Англии так называемым ядом «новичок», производство которого ранее приписывали России. На сей раз речь идёт о том, что были отравлены люди, совершенно не связанные со спецслужбами, а потому аргументов в пользу того, что это сделали русские у английских властей быть не может.

Вообще, новые факты, скорее, свидетельствуют о том, что все эти отравления — это действия каких-то экстремистов. Не случайно, в Кремле категорически отвергали все обвинения по поводу отравления Скрипалей. Английские политики, на сей раз, не спешат делать громкие заявления и обвинять Россию в ещё одном нападении на английских граждан. Такие действия Кремля на фоне проходящего в России Чемпионата мира по футболу — просто безумие, и все это понимают.

30 июня в городке Эймсбери, расположенного в 11 км от Солсбери, без сознания были обнаружены мужчина и женщина в возрасте около 45 лет. Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии, сообщает «Немецкая волна».

Причиной отравления двух человек, обнаруженных без сознания в британском городе недалеко от Солсбери, стало нервно-паралитическое вещество группы «новичок», которым ранее отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом в среду, 4 июля, сообщил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории министерства обороны Портон-Даун.

Басу отметил, что у следствия нет данных, указывающих на преднамеренный характер преступления. В подразделении по борьбе с терроризмом также сообщили, что не знают, как «новичок» мог воздействовать на пару. Кроме того, нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что пострадавшие посещали места, которые подверглись дезактивации после отравления Скрипалей.

Главная врач Великобритании Салли Дэвис сообщила, что риск возможного отравления для местных жителей остается низким.

Русская линия