В Сербии горячо любят и высоко ценят Государя Николая II и мученический подвиг его царского семейства, а потому в день 100-летней годовщины расстрела Царской семьи в Белграде состоятся широкие церковные торжества, сообщает РИА Новости.

В рамках мероприятий к 100-летию убиения святых Царственных страстотерпцев в Сербии состоится богослужение в русском храме Пресвятой Троицы и Крестный ход в центре сербской столицы с участием предстоятеля Сербской Православной Церкви Святейшего Патриарха Иринея.

Крестный ход от Троицкого храма к памятнику Царю Николаю в центре Белграда начнётся сразу после Божественной литургии. Соответствующее объявление было сделано в прошлое воскресенье во всех православных храмах Белграда.

В плане мероприятий также возложение венков к памятнику Царю Николаю с участием сербских политиков, священнослужителей, общественных деятелей.

Ранее в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщили, что Предстоятель Русской Православной Церкви с 13 по 17 июля совершит поездку в Екатеринбург, где примет участие в ночном Крестном ходе в годовщину расстрела семьи Николая II и возглавит заседание Священного Синода.

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