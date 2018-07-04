Митрополит Смоленский Исидор: Двери Успенского собора всегда будут открыты для всех желающих

3 июля 2018 года митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях В. Бухтеев подписали соглашение о передаче Успенского кафедрального собора Смоленска в собственность Смоленской епархии. В подписании документа также принял участие заместитель руководителя Росимущества С. Аноприенко, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественная церемония прошла в Тронном зале Архиерейских палат. Подписание состоялось в соответствии с распоряжением МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях от 3 июля 2018 года № 294Р.

На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Смоленской области К. Никонов, секретарь Смоленской епархии иерей Владислав Баган, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Валерий Рябоконь, руководитель службы протокола иерей Лев Гарин, сотрудники средств массовой информации Смоленска.

Митрополит Исидор назвал подписание соглашения историческим событием, значимым не только для Смоленского региона, но и для всей Русской Православной Церкви.

«Сегодня Церковь возвращает своё имущество на территории Смоленского региона и делает это по инициативе государства, с помощью и при поддержке соответствующих государственных структур», — отметил архиерей.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Исидор заявил, что никаких ограничений для посещения храма людьми, интересующимися историей и культурой, не будет. «Русская Церковь никогда не препятствовала тому, чтобы храмы были доступны и для верующих, и представителей культурного сообщества, и для соответствующих научных исследований и изысканий. Церковь всегда готова к диалогу и соработничеству в этой сфере», — заявил владыка Исидор.

Заместитель руководителя Росимущества напомнил, что передача религиозного имущества продолжается с момента образования Российской Федерации. На сегодняшний день Церкви передано большое количество монастырских комплексов и храмов, и есть примеры епархий, где восстановлены все старинные храмы и ведется строительство новых.

«Нет никаких опасностей в связи с передачей Церкви религиозного имущества в вопросе его дальнейшего сохранения», — подчеркнул С.М. Аноприенко.

В свою очередь митрополит Исидор отметил, что передача Церкви Успенского собора — это акт восстановления исторической справедливости.

Русская линия