Русская линия
Сводка новостей от 4 июля 2018

Идрисс Джазаири: Россия полностью адаптировалась к западным санкциям
Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы заявил о бесполезности антироссийских мер…

Коллаж "Санкции"Специальный докладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время Россия уже адаптировалась к западным санкциям, и наибольшие потери от этих мер продолжает нести европейский рынок.

Для самой России санкции стали стимулом развивать производство продукции, которую привыкли покупать в Европе, в первую очередь — сельхозтоваров.

«Когда я был с визитом в Брюсселе, генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка, и что это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией», — сказал Джазаири.

Однако теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с новыми требованиями вести свой бизнес в соответствии с законодательством США. «Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они являются частью цепочки продукции, которая уже глобализирована», — сказал он, добавив, что введенные в том числе против России санкции затрагивают и американских производителей.

«Этот подход устарел. И вы не можете ударить по РФ так, чтобы не ударить по самим себе», — уточнил собеседник агентства.

Он также выразил уверенность, что необходимо проводить тщательное исследование влияния санкций не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и на мировые рынки. По его мнению, такие исследования не проводились при введении санкций против России, которые приняли из политических мотивов.

Впрочем, поскольку санкции являются чисто политическим решением, очень сомнительно, что европейские политики захотят отменять эти меры, даже несмотря на их бессмысленность с экономической точки зрения. Политические противоречия между Россией и Западом до сих пор не исчерпаны, а потому эта политика, скорее всего, продолжится.

Русская линия

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Идрисс Джазаири: Россия полностью адаптировалась к западным санкциям
Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы заявил о бесполезности антироссийских мер...

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