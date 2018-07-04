Позиция Сербской Православной Церкви по поводу церковной ситуации на Украине давно известна. Её не раз озвучивал Сербский Патриарх Ириней, заявлявший о невозможности легитимации украинского раскола и своей поддержке канонической УПЦ во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, а потому во время встречи с Его Святейшеством президент Украины Пётр Порошенко не сказал ни слова о создании т.н. «единой Украинской церкви» и автокефалии.

3 июля 2018 года в ходе своего официального визита в Сербию Пётр Порошенко был принят Сербским Патриархом Иринеем в Сербской Патриархии в Белграде. Однако, как официальный сайт Сербской Церкви, так и сайт Президента Украины, сообщают о состоявшихся переговорах чисто формально и очень кратко. Никаких слов об украинской автокефалии нет даже в украинских СМИ.

«Президент Украины поблагодарил Его Святейшество за сердечный приём, в ходе которого он рассказал о многих проблемах, с которыми столкнулись два братских народа — сербский и украинский. Патриарх Сербский Ириней заявил Президенту Украины, что высоко ценит позицию украинского правительства относительно статуса южно-сербской провинции Косово и Метохии, а также готовность президента помочь восстановить и защитить сербские православные святыни. Также Его Святейшество подчеркнул, что он молится о мире на Украине, надеясь, что все проблемы там будут решены мирным путём», — говорится о состоявшейся встрече на сайте Сербской Православной Церкви.

«Глава Украинского государства призвал Патриарха Сербской Православной Церкви молиться за мир и отметил о поддержке территориальной целостности Сербии. Пётр Порошенко выразил надежду, что Сербская Православная Церковь, как одна из старейших в христианском православном мире — поддерживала и будет поддерживать Украину», — ограничился описанием переговоров официальный сайт Президента Украины.

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